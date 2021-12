Greifswald

Die AfD hat zu einem Protestmarsch durch Greifswald aufgerufen. Die Demo beginnt ab 18 Uhr am Südbahnhof beginnen und führt entlang der Hans-Beimler-Straße, der Anklamer, über die Europakreuzung und von da aus über die Wolgaster Straße und die Walter-Rathenau-Straße wieder zurück zum Südbahnhof.

In der Zeit von 17.30 bis 22 Uhr wird es in dieser Gegend sowie in der Walther-Rathenau-Straße und am Platz der Freiheit zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Dabei sei auch an verschiedenen Stellen in der Hansestadt mit zeitlich begrenzten Vollsperrungen zu rechnen. Der Landkreis empfiehlt deshalb, diese Bereiche weiträumig zu umfahren.

Verkehr wird neu geregelt

Am Montagabend wirdder Südbahnhof und die angrenzenden Straßen (Hans-Beimler-Straße und Heinrich-Hertz-Straße) für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Zufahrt zu den Supermärkten Rewe und Penny aus Richtung Schönwalder Landstraße sowie die Ausfahrt vom Fliederweg werden aber möglich sein.

In der Wendeschleife der Robert-Blum-Straße wird ein temporäres Halte- und Parkverbot eingerichtet. Alle Anwohner und Gäste werden gebeten, auf die umliegenden Parkflächen auszuweichen. Auch im öffentlichen Personennahverkehr ist in der Zeit von 17.30 bis 22 Uhr mit Einschränkungen zu rechnen.

