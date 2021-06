Peenemünde

„Genosse Schabowski“ steht in Peenemünde am Hafen. Er ist Baujahr 1989, hat ein schlaksiges Fahrgestell und einen riesigen Kasten auf dem „Rücken“. Lutz Arndt hat seinen Robur im grünen NVA-Look nach dem Mann benannt, der mit „Das tritt nach meiner Kenntnis... ist das sofort, unverzüglich“ die Berliner Mauer zum Einsturz brachte.

Vergangenheit, die am Wochenende auf der Peenemünder Halbinsel wieder gegenwärtig ist. Zehn alte DDR-Nutzfahrzeuge der Marke IFA stehen zwischen Kraftwerk und der Hafengalerie. Vom Robur über den W 50 und L 60 ist so ziemlich alles dabei. Vier Fahrzeuge standen in Diensten der Nationalen Volksarmee (NVA).

An der Tür prangt der Aufkleber mit dem DDR-Emblem. „Viele fragen uns immer, ob wir damit noch fahren dürfen. Klar. Wenn wir durch die Dörfer fahren, sehen wir ein Lächeln in den Gesichtern. Viele erinnern sich an die Armeezeit“, sagt der 57-Jährige aus Erkner.

Das Mädel mag Luxus auf Reisen

Die IFA-Trucker sind von Eisenhüttenstadt über Frankfurt/Oder, Stettin und Eggesin nach Peenemünde gekommen. „Uns alle verbindet die Liebe zur alten Technik“, sagt Arndt. Alt und unverwüstlich, wenn man die Lkw-Oldtimer dort am Hafen sieht. „Das ist immer ein Abenteuer, wenn wir mit den Kisten unterwegs sind“, ergänzt Ralf Bomberg.

Wir, damit meint er seine Monika, die ihren Gatten begleitet. Und weil das Mädel auf Reisen auch Luxus mag, hat der Selbstständige aus Riethnordhausen (Thüringen) seinen W 50 Werkstattwagen komplett umgebaut.

Wo früher Schweißgerät, Schraubstock und Ersatzteilschränke standen, stehen jetzt ein Doppelbett, Dusche, Toilette, Küche, Fernseher. Sogar über einen Teppichboden verfügt der DDR-Oldie, der autark unterwegs ist, wie Bomberg betont. „Strom gibt es vom Dach, 200 Liter Wasser habe ich an Bord.“ Ein Tüftler.

„Ich verzichte auf Pauschaltourismus. Mit dem Ding kannst du einfach losfahren und an der Kreuzung entscheiden, ob du rechts oder links abbiegen willst.“ Dass der Thüringer in seiner Heimat alle DDR-Marken – etwa 100 Fahrzeuge – unter einem riesigen Hallendach vereint hat, erwähnt er nebenbei. Er handelt mit Oldtimern (Oldiegarage-thueringen.de).

Ein Hobby zerstört Ehen

Drei Frauen begleiten bei der Tour ihre Männer. Lutz Arndt ist solo und weiß warum. „So ein Hobby raubt viel Zeit. Ich kenne einige Ehen, die deshalb in die Brüche gegangen sind.“ Er ist mit seinem Robur verheiratet und erzählt, wie er als 14-jähriger Stift das erste Mal so ein Geschoss fahren durfte. Der Greifswalder ging an die Ernst-Thälmann-Oberschule. „Es war der Katastrophenwinter 1978. NVA-Soldaten waren auf unserem Schulhof stationiert, unter anderem auch eine Küchenabteilung mit einem Robur. Ich habe den Kumpel so lange genervt, bis ich auf dem Schulhof einige Runden damit fahren durfte.“

Heute muss er niemanden mehr nerven. Am Wochenende steigt der frühere Maschinist ein und fährt los. Möglichst mit Gleichgesinnten wie die Bombergs aus Thüringen oder Axel Potschien aus Wandlitz. Er hat seinen Junior Eddie dabei. Vater und Sohn reisen mit einem W 50-Armeeausführung. „In dem Kasten war früher ein Labor, heute ist es unser Wohnmobil“, sagt Potschien, der erst vor elf Jahren auf den Geschmack von Lkw-Oldtimern gekommen ist.

Der campingtaugliche W 50

„2017 habe ich mir den hier zugelegt.“ 8000 Euro habe er bezahlt. „Im unrestaurierten Zustand“, merkt Eddie an. Innerhalb eines Jahres haben sie den W 50 campingtauglich gehabt. Axel Potschien ist Kfz-Meister, sein Sohn Kfz-Mechatroniker. Klar, da spielt man gerne an alter Technik. „Dazu kommt, dass ich die Robustheit dieser Marken liebe“, sagt Potschien, der nun regelmäßig mit seiner Liebsten mit dem NVA-Gefährt in den Urlaub fährt und auf den Campingplätzen von staunenden Nachbarn die wildesten Geschichten rund um den Vielzweck-Lastkraftwagen hört. Der W 50 ist schließlich eine Legende, die im Lastwagenwerk Ludwigsfelde gebaut wurde.

Arndts Robur wurde in Zittau gebaut. Mit seinen 70 PS schaffe das alte Gefährt zwar noch 100 km/h. „Dann verbrauche ich aber auch 28 Liter auf 100 Kilometer“, sagt der Erkner und öffnet die hintere Tür seines Kofferfahrzeuges, um seine „Ein-Raum-Wohnung“ zu zeigen. An der Innentür klebt ein Bild von Erich Honecker und dem Spruch „Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“

Von Henrik Nitzsche