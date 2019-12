Anklam

Lkw kracht in Auto: Am Montagnachmittag ist es in der Bluthslusterstraße in Anklam (Vorpommern-Greifswald) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 40-jährige Lasterfahrer wollte in besagte Straße einbiegen und übersah dabei den Wagen einer 34-Jährigen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, aber es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei schätzt ihn auf circa 27 000 Euro.

Von OZ