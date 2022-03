Lockerung der Coronaregeln: Freizeitbad Greifswald darf wieder öffnen

Greifswald

Schluss mit Coronafrust im Freizeitbad Greifswald: Nach Lockerungen der Coronamaßnahmen öffnet das Schwimmbad ab Freitag, 4. März, wieder für Besucherinnen und Besucher. Laut Geschäftsführer Andreas Lexow werden Sport- und Spaßbecken als auch der Saunabereich den Betrieb wieder aufnehmen. Auch Kurse würden ganz normal stattfinden.

Das Freizeitbad gehörte zuletzt zu den wenigen Bereichen, die wegen der hohen Zahl an Coronainfektionen noch komplett schließen mussten. In ganz MV gilt derzeit die Warnstufe rot der Coronaampel. Nach einem Beschluss der Landesregierung werden Schwimmbäder unabhängig von der Warnstufe von der Zwangsschließung ausgenommen. „Die Freude über die Wiedereröffnung ist riesig“, sagt Lexow. Das Freizeitbad ist in kommunaler Hand und gehört zu den Stadtwerken Greifswald.

Kein Zutritt für Ungeimpfte

Gäste müssen sich auf diese Zugangsbeschränkungen einstellen: Es gilt 2G plus. Wer bereits drei Impfungen hat, braucht keinen Test. Auch wer zwei Impfungen hat und seine zweite Impfdosis vor weniger als 90 Tagen erhalten hat, kann auf den Test verzichten. Ohne Schnelltest haben auch Kinder bis einschließlich sechs Jahren und Schüler außerhalb der Ferien Zutritt. Für alle anderen stellt das Freizeitbad ein Testzentrum bereit, sagt Steffi Borkmann, Sprecherin der Stadtwerke. Termine können online über die Seite smartimer.de/centers im Voraus gebucht werden.

Protest gegen Zwangsschließung

Zuletzt hatte das Freizeitbad für nur zwei Wochen geöffnet, ehe es zum Beginn der Winterferien wieder schließen musste, weil die Coronawarnampel im Landkreis Vorpommern-Greifswald mehr als drei Tage auf der roten Stufe war. Lexow schrieb daraufhin einen offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und plädierte dafür, die Schwimmbäder wieder zu öffnen. Zunächst ohne die erhoffte Reaktion.

Obwohl Mecklenburg-Vorpommern zurzeit Rekordwerte bei den Neuinfektionen verzeichnet, beschloss die Landesregierung in Absprache mit anderen Bundesländern nun weitreichende Lockerungen. So dürfen Vereinssportler auch im Schwimmbad wieder in beliebig großen Gruppen trainieren. Auch bei Wettkämpfen gibt es keine Grenzen bei der Personenanzahl mehr.

Von Christopher Gottschalk