Loddin: Angler und Wassersportler ließen kleine Paradiese entstehen

Loddin/Kölpinsee

Albert Labahn war 1971 der erste Vorsitzende und Vereinsgründer, sein Sohn Hans-Jürgen später erster Hafenmeister. Inzwischen feiert der Angler- und Wassersportverein in der Inselmitte ein halbes Jahrhundert erfolgreiche Vereinsarbeit. Dass sich dies so fortsetzt, wünschen sich nicht nur die rund 50 Mitglieder nebst Partnern, sondern auch die Gemeindevertreter des Ortes, der Bürgermeister, die Kurdirektorin und die Gewerbetreibenden. Denn was alle eint, ist die uneingeschränkte Erfahrung, dass ein gutes Miteinander noch immer die beste Garantie dafür ist, Neues zu initiieren, Bleibendes zu schaffen und gemeinsam Aufgebautes zu erhalten. Am 26. Juni wird deshalb auf dem Freigelände am Achterwasser ganz gewiss auch darauf angestoßen.

Der Kölpinsee, für den der Verein das Fischereirecht gepachtet hat, sowie der Naturhafen Loddin bieten nicht nur überaus idyllische Domizile für Einheimische wie Gäste, um Freizeitfreuden nachzugehen. Hier wie da waren es die Vereinsmitglieder selbst, die in ungezählten freiwilligen Arbeitsstunden und unter Einsatz vereinsinterner Gelder ihre kleinen Paradiese erhalten und immer wieder erneuert sowie ansprechend gestaltet haben. Dafür wurden nicht nur mehr als 800 gebrauchte Buhnenpfähle, im Jahr 2006 beschafft, eingespült, sondern auch das Bootshaus erweitert und Steganlagen Stück für Stück ausgebessert.

Alten Stahl- gegen einen Schwimmsteg ersetzt

Der Angler- und Wassersportverein Loddin hat sich zum 50-jährigen Bestehen einen neuen Steg zum Geschenk gemacht. Die Vereinsmitglieder leisteten viele freiwillige Stunden. Quelle: privat

Vor rund drei Jahren gelang es schließlich sogar, mit vereinten Kräften den alten Stahl- gegen einen neuen Schwimmsteg zu ersetzen und für die Angler mit den kleineren Booten neue, pflegearme und schwimmende Anlegestege anzuschaffen. „Es ist schon bemerkenswert und überrascht mich immer wieder selbst, was hier bei uns alles Hand in Hand möglich und von der Idee zur Realität geworden ist“, plaudert Ehrenmitglied Heinjörg Preetz-Zille aus der jüngeren Historie der Loddiner und Kölpinseer Vereinigung, die engagierten Mitstreitern im Alter zwischen 35 und über 80 Jahren ein zweites Zuhause bietet.

Wenn fünf Jahrzehnte Vereinsarbeit in gebotener Kürze bilanziert werden sollen, müssen natürlich Namen genannt werden; sie stehen für Persönlichkeiten, die sich besonders eingebracht haben. Neben den eingangs genannten Labahns war das unter anderem Wilfried Behn, der sich um 1980 im Kreistag vehement dafür einsetzte, dass der südliche Hafenteil durch Ausbaggerung entstehen konnte. Dann sind da die ehemaligen und aktuellen Vorsitzenden Hartmut Herrgott sowie Donald Gentz, mit Rainer Böttcher ein weiteres Ehrenmitglied.

Und manch anderer, dem allein die sprichwörtliche pommersche Bescheidenheit verwehrt, hier namentlich aufgezählt zu werden, packte immer mit an, wenn geschickte Hände und entschlossenes Handeln gebraucht wurden. „Wenn uns dieses selbstlose Miteinander erhalten bleibt, muss uns auch vor der Zukunft gar nicht bange sein“, meint Preetz-Zille. Er ist übrigens der Urenkel des großen Zeichners Heinrich Zille und betreibt im Berliner Nikolaiviertel ehrenamtlich gemeinsam mit dem beliebten Volksschauspieler Walther Plathe ein Heinrich-Zille-Museum.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch drei Fischer haben hier ihre Liegeplätze

Heinjörg Preetz-Zille, Urenkel des berühmten Berliner Malers Heinrich Zille, ist Ehrenmitglied im Loddiner Angler- und Wassersportverein. Quelle: Steffen Adler

Doch zurück zur Insel, dem Eldorado all jener, die sich am Ufer und auf dem Wasser am wohlsten fühlen. So finden im Naturhafen Loddin nach wie vor drei Fischer den Liegeplatz für ihre Fischerboote und den Zugang zum Achterwasser, um ihrem Broterwerb nachgehen zu können. Und manch einer der zahlreichen Inselbesucher, die hier nach typisch Maritimem Ausschau halten, sind bass erstaunt, wenn sie aus nächster Nähe sehen können, wie prächtige Zander, Aale und Bleie angelandet werden. Auf dem Kölpinsee, der durch das zielgerichtete Einwirken der Vereins inzwischen wieder ein intaktes biologisches Gleichgewicht erlangt hat, werden auch in diesem Jahr Boote vermietet, um Gästen vom Wasser aus den herrlichen Anblick von Wald und Feld in der Inselmitte zu ermöglichen.

Für die Gastgebermentalität des Vereins als Hafenpächter spricht nicht zuletzt, dass sich immer öfter Besucher mit flach laufenden Booten für eine Übernachtung anmelden, um später tatsächlich mehrere Tage in der Loddiner Idylle zu bleiben. Im Bootshaus und davor findet sich immer ein Einheimischer, der ein bisschen Zeit zum Klönen hat und den Besuchern von der Geschichte des Hafens, nahe gelegenen Ausflugszielen und Empfehlungen für echte pommersche Küche in der Umgebung zu berichten weiß.

Der Eingang des Naturhafens Loddin. Quelle: Steffen Adler

Wie es sich für die hiesigen Seebären gehört, muss man nicht alles ernst nehmen, was sie erzählen. Etwa, dass die Buchstaben „D“ und „H“ an den Toilettentüren im Bootshaus für Deutsche und Holländer stehen. Man muss ihnen dann nur lange genug in die Augen sehen, um das Zwinkern zu erkennen.

Von Steffen Adler