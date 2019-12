Loddiner Kita will bauen und braucht viel Geld 

Loddin

Die ASB-Kindertagesstätte „Bernsteintaler“ in Loddin möchte im kommenden Jahr ihre Außenanlagen verschönern. „Ein Teil des Hofes soll gepflastert werden, im oberen Bereich wird ein kleiner Markt entstehen und auf der anderen Seite soll der Bolzplatz ertüchtigt werden“, sagt Leiterin Kathrin Felsberg. Rund 40 000 Euro sind für das Bauvorhaben nötig. Bislang hat die Kita für das Bauvorhaben 10 000 Euro Spenden gesammelt. „Ohne Spenden geht es leider nicht“, sagt sie. Umso glücklicher ist für sie der Umstand, dass Gastronom und Unternehmer Steve Grübsch aus Zempin, der selbst zwei Kinder (2/7) in der Kita hat, der Einrichtung finanziell unter die Arme greift. Am Dienstag übergab er der Leiterin eine Spende in Höhe von 500 Euro. „Wenn es regnet, dann sind große Teile des Hofes im Schlamm. Wenn es zu heiß ist, ist es nur staubig“, erklärt Felsberg. Sie dankt Steve Grübsch in aller Form für die finanzielle Zuwendung.

„Bei uns in der Gaststätte ’Hubertus’ in Zempin haben wir das Geld gesammelt. Ich bedanke mich bei allen Kunden und Gästen für die Erlöse“, sagt er stellvertretend für alle Spender. Zeitgleich war die Party ein Abschied von der Arbeit. „Ich habe den Pachtvertrag in der Gaststätte nicht weiter verlängert“, sagt er.

Steve Grübsch engagiert sich nicht nur finanziell in der Kita, sondern auch mit jeder Menge Manpower. „In diesem Jahr haben wir mehrere Bereiche des Hauses wieder hübsch gemacht“, sagt er.

Derzeit werden 51 Kinder zwischen 0 und zehn Jahren in der Loddiner Kita betreut. „Wir haben noch 40 Plätze frei“, berichtet Felsberg. Wenn sich also Paare dafür entschließen, die kalten Wintertage etwas kuschliger zu verbringen, können demnächst auch mehr Kinder in der Kita miteinander spielen.

Von Hannes Ewert