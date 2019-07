Loddin/Kapstadt

Der Mann hat auf Usedom Gastronomie-Geschichte geschrieben, die weit über die Sonneninsel hinaus bekannt und beliebt ist. Peter Noacks (67) Restaurant „Waterblick“ mit einem der nördlichsten deutschen Weinberge ist ein Muss für Touristen und Einheimische, die Wert auf dreierlei legen: eine erstklassige Sicht auf Achterwasser und Sonnenuntergang, eine gute Küche mit Fisch aus der Region sowie eine freundliche Crew, deren Chef außerdem auch immer für einen lockeren Schnack, möglichst in launigem Platt, zu haben ist.

Noack ist aber auch ein Menschenfreund, dem es unübersehbar Genugtuung bereitet, anderen, die gerade nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen, eine Freude zu bereiten. Zu jenen, die das wiederum außerordentlich zu schätzen wissen, zählen rund 60 junge Südafrikaner. Es sind Fußballenthusiasten, die allesamt in Sommerset, einem Township der Metropolregion Kapstadt, leben, zur Schule gehen und - wie Gleichaltrige hierzulande auch - am liebsten in jeder freien Minute, darunter auch während der großen Unterrichtspausen, Fußball spielen.

Fußball wird barfuß gespielt

„Die Bedingungen dafür sind top. Zu den Schulen gehören große Sportareale und Hallen sowie prächtige Rasenplätze mit Flutlichtanlagen, auf denen die Mädchen und Jungen zwischen acht und 15 Jahren zumeist barfuß spielen", berichtet der Loddiner. Für viele von ihnen sei das aber vorrangig eine Geldfrage, weil Fußballschuhe eben zu teuer sind. Deshalb hat Noack nun bereits schon seit Jahren seine Stippvisiten auf südafrikanischen Weingütern mit Hilfen für den Nachwuchs vor Ort verknüpft. Genau genommen ist es so, dass für jede Flasche südafrikanischen Wein, die der Gastwirt vom Gut Lourensford importiert und auf Usedom verkauft, ein Euro an die Kinder der dortigen Weinbauern zurückgeht. Hinzu kommen Spenden und persönliche Gaben, so dass der jährliche Besuch in Kapstadt stets wie eine kleine Weihnachtsbescherung ausfällt. Wie sehr sich die Beschenkten freuen, sei nicht zu beschreiben, erzählt der Geber. Und Noack hat dabei gleich wieder selbst Tränen in den Augen. Es bewegt ihn zu erleben, „über wie wenig sie sich dort freuen können“.

Pommernfahne bei jedem Match dabei

Nachdem schon reichlich vor Ort erworbene Lebensmittel sowie Kleidung und Schulutensilien überreicht wurden, gab es bei der jüngsten Begegnung etwas ganz Besonderes. Peter Noack und seine Frau Martina hatten als Partner der leidenschaftlichen Nachwuchskicker komplette Sätze von Sporthosen und Jerseys mitgebracht. So kommt es, dass die örtliche Nachwuchsfußballmannschaft jetzt für „Waterblick/Loddin Usedom“, wie es auf dem Trikotrücken aller Spieler zu lesen ist, in der örtlichen Meisterschaft aufläuft. Dazu kommt eine große Pommernfahne, die das Team zu allen Matches mitnimmt und stolz präsentiert. Fünf weitere solche Flaggen gehen in Kürze auf dem Postweg nach Südafrika, „denn die Jungs sind regelrecht verrückt danach“, erzählt Noack weiter.

Den Gerüchten, dass es ganz im Süden Afrikas besonders unsicher, ja gefährlich sei, widerspricht der Loddiner vehement. Ihm seien in all den Jahren stets nur freundliche und dankbare Menschen begegnet; und das gelte auch für die Townships, durch die er sich bewegt hat. Noack hat Gottesdienste besucht und - mit Kolleginnen aus seinem Team - selbst bei der Weinernte mitgeholfen. Außerdem komme ihm und seinem Restaurant die hohe gastronomische Kultur in Südafrika zu pass. Davon könne man lernen. Inzwischen bietet er Dinge an, von deren Zubereitung er erst in Südafrika erfahren hat. Seinen Espresso mit Eierlikör muss man probiert haben, um seinen schwärmerischen Schilderungen folgen zu können. „Mit wenigen Mitteln kann man vor Ort viel erreichen“, versichert Noack. Es sei eine bescheidene Geste, doch wenn noch mehr deutsche Unternehmer in Afrika ähnlich agieren würden, ginge es vielen Menschen auf dem riesigen Kontinent etwas besser.

Für 2019 sind die Planungen der nächsten Stippvisite am Kap der guten Hoffnung bereits im Gange. Bis dahin hat der Fußball-Nachwuchs von Somerset allerdings noch etliche Male Gelegenheit, mit der Pommernflagge und den Loddiner Trikots aufzulaufen. Zunächst verfolgt Peter Noack deren Spiele und Resultate aus der Ferne. Im Februar wird er es wieder vor Ort tun können. Was er dann als Geschenk mitnimmt, ist noch offen. Ohne wird er allerdings nicht in den Flieger steigen.

Steffen Adler