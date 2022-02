Zinnowitz

Es war ein Schock, als Andreas Steffen Donnerstag früh vom Fischen wieder zurückkam. In dem Boot, mit dem er gerade noch auf der Ostsee war, sind Löcher. Zwei Stück, mehrere Millimeter groß und frisch reingebohrt. Ein dritter Punkt, an dem versucht wurde, noch ein Loch reinzudrehen, ist zu erkennen. „Das hätte echt schiefgehen können“, zeigt er sich einen Tag später erleichtert, dass durch den Schaden nicht so viel Wasser ins Boot gelaufen ist. Wäre er länger auf dem Wasser gewesen und weiter rausgefahren, hätte das Boot sinken können. Spurlos an ihm vorbei geht die Attacke allerdings nicht.

„Ich war fix und fertig“, beschreibt der 57-Jährige die Situation, als er die Löcher in seinem Aluminiumboot entdeckte. Wer ihm den Schaden zugefügt hat, kann der Fischer im Nebenerwerb nur vermuten. Dass es ein gezielter Angriff war, ist er sich hingegen sicher. Denn: „Wer geht mit einer Bohrmaschine in der Nacht am Strand spazieren?“ Der Gedanke daran, das Boot anzubohren, müsse vorher gefasst worden sein, sagt er kopfschüttelnd und mit ernster Miene.

Anschlag gegen Berufsstand?

Die Tat hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet. Die Polizei hat den Schaden aufgenommen. Über die Gründe für den Anschlag kann der Hobbyfischer nur mutmaßen. Die Fischerbranche habe es in diesen Zeiten nicht leicht. „Ob es gegen den Berufsstand des Fischers an sich ging oder gegen mich persönlich – ich weiß es nicht“, sagt Steffen. Aber er fragt sich schon, warum ihm jemand etwas antun will.

In das Boot von Fischer Andreas Steffen sind Löcher reingebohrt worden. Quelle: privat

Andreas Steffen fährt zum Fischen auf die Ostsee nur noch mit seinem Boot raus, was er vor gut sieben Jahren gekauft hat. Es ist seine Leidenschaft. „Mir macht es Spaß, auf dem Wasser zu sein.“ Davon leben könne man nicht mehr – Fangquoten, EU-Vorschriften. Dazu sind einigen Leuten die Fischer ein Dorn im Auge. „Dabei habe ich doch niemandem etwas getan.“ Der Zinnowitzer fischt inzwischen nur noch für die Eigennutzung. Er hat ein Nebengewerbe angemeldet, falls ihm jemand Fische abkauft. „Heute früh waren es nur fünf Fische“, erzählt der Fischer, der in seinem Leben schon viel auf der See erlebt hat.

„So was hat es hier noch nicht gegeben“

Doch dieser Vorfall macht ihn betroffen. „So was hat es hier in der ganzen Zeit noch nicht gegeben.“ Kleinerer Vandalismus an seinem Boot sei bislang zwar ärgerlich gewesen – „in diesem Ausmaße habe ich das aber noch nicht erlebt. Das waren Dumme-Jungen-Streiche“, sagt er über die anderen Taten. Eine Plane, mit der das Boot am Strand abgedeckt war, wurde einmal aufgeschlitzt. Unbekannte hatten Müll und Sand in das Boot geschmissen.

Aber dass ihm jemand Löcher hineinbohrt, durch das Wasser in den Innenraum dringt: Bis vor kurzem habe er sich das nicht vorstellen können. Dass er den oder die Täter findet, die Mittwochnacht ihr Unwesen am Zinnowitzer Strand getrieben haben, hält er für sehr unwahrscheinlich. „Aber vielleicht hat ja doch jemand was Auffälliges beobachtet“, hofft er.

Jetzt geht Andreas Steffen, dessen Vater schon Fischer war und auch seinen Sohn sprichwörtlich mit ins Boot holte, mit einem mulmigen Gefühl zum Strand. „Ich schaue nun immer ganz genau nach, bevor ich das Boot ins Wasser lasse“, erzählt er. Zur Not eben mit Taschenlampe, weil die Tour sehr früh beginnt. Die Löcher hat er erst mal provisorisch mit Schrauben geflickt. Wenn er jemanden findet, der sie fachkundig verschweißen kann, werde er das machen. „Aber das wird teuer“, meint er.

Tradition soll weiterleben

Aufgeben ist für ihn aber trotzdem keine Option, sich unterkriegen lassen schon gar nicht. „Fischen ist Tradition, Hobby und Leidenschaft“, sagt er. Und die Tradition dürfe nicht aussterben, auch wenn es bereits den Anschein macht, dass es so weit kommt. Das Interesse ist auf jeden Fall noch vorhanden, berichtet Steffen. „Viele Urlauber, auch viele Kinder, kommen zu mir und stellen Fragen über das Fischen, wenn sie mich am Strand sehen. Auch nach frisch gefangenem Fisch werde ich häufig gefragt. Ich meine, wir leben doch hier direkt an der Ostsee.“

Von Stefanie Ploch