Entwarnung am Montag: Die zweite umfangreiche Testreihe von rund 500 Personen am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz ist am Sonntag abgeschlossen worden – ohne dass bei der Auswertung im Labor neue positive Befunde auftraten. Darüber informiert der Landkreis. Somit bleibt es dabei, dass zwei Lehrkräfte und fünf Schüler der Schule sich mit dem Coronavirus infiziert haben, heißt es weiter in der Mitteilung.

Allerdings müssen sich die Lehrkräfte, Schüler und Eltern trotzdem noch weiterhin auf Einschränkungen einstellen. Wie bereits angekündigt, bleibt das Gymnasium in Löcknitz nämlich vorsichtshalber in dieser Woche weiterhin geschlossen.

216 Kontaktpersonen wurden ermittelt

Nach Bekanntwerden der Infektion einer Lehrkraft am Deutsch-Polnischen Gymnasium mit dem Coronavirus hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald umgehend für 216 Kontaktpersonen die häusliche Quarantäne angeordnet.

Zusätzlich wurden alle ermittelten Personen zeitnah abgestrichen und diese Proben im Labor binnen 24 Stunden analysiert.

