Das Land hat eine Ortsumgehung in den Kaiserbädern auf Usedom abgelehnt. Die Verkehrsbelastung in der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ist aber sehr hoch, heißt es vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr in MV. Umgehungsstraße, Kreisverkehre oder Ampeln? Wir haben die Leser gefragt. Das ist das Ergebnis.