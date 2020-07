In Loissin bei Greifswald wollte am Mittwochmorgen eine 40-Jährige Wasser auf einem Gaskocher aufsetzen. Auf einmal hörte sie einen Knall und wenig später stand das Vorzelt in Flammen. Anschließend brannte ihr gesamter Wohnwagen ab. Sie und eine ihrer Töchter wurden dabei leicht verletzt.