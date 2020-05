Loissin bei Greifswald macht Weg für Verkauf von Baugrundstücken frei

Loissin

Nach heftiger Debatte und empörten Einwänden der Einwohner Loissins hat die Gemeindevertretung den Weg für den Verkauf von elf Eigenheimgrundstücken in einem neuen Bebauungsgebiet frei gemacht. Der später im nichtöffentlichen Teil einstimmig gefällten Entscheidung ging am Dienstagabend eine emotionale Diskussion voraus.

„Sie hatten doch Träume“, empörte sich der Loissiner Klaus Grawe in Richtung der Fraktion „Aktive Bürger“, die seit der Kommunalwahl 2019 die Mehrheit in der Gemeindevertretung stellt. „Sie wollten doch, dass junge Familien nach Loissin ziehen.“ Die Gemeinde brauche junge Einwohner. „Wenn die nicht kommen, wird das ganze Dorf zusammenklappen.“

B-Gebiet erschlossen, aber Grundstücke nicht verkauft

Seit Juli vergangenen Jahres ist das Bebauungsgebiet „Am Sportplatz“ komplett erschlossen. Obwohl es großes Interesse an den Grundstücken gibt, wurde der Verkauf noch nicht ausgeschrieben. Die Loissiner René und Janine Ribitzki warten dringend auf eine Entscheidung. „Wir haben die Kreditzusage, nur das Grundstücke fehlt noch“, sagt Ribitzki, der mit Frau und den gemeinsamen zwei kleinen Kindern im alten Gutshaus wohnt und auf der Sitzung um eine zeitnahe Entscheidung bat.

Knackpunkt sind die Ausgleichsmaßnahmen für das B-Gebiet, über die sich die Gemeindevertreter bislang nicht einigen konnten. Die Wählergemeinschaft der freiwilligen Feuerwehr um Bürgermeister Detlef Sadewasser favorisierte eine Umwandlung der Ausgleichsmaßnahme in Ökopunkte, weil ein Grundstück in Ludwigsburg, das im Bebauungsplan für eine Ersatzpflanzung vorgesehen war, nach dem Verkauf des Schlosses an das Land nicht mehr zur Verfügung stand und auch ein zweites Grundstück in Gahlkow inzwischen verkauft worden war. Die Fraktion „Aktive Bürger“ stimmte dieser Variante bislang nicht zu. „Wir haben nicht blockiert“, wies Jörg Liebert den Vorwurf einer generellen Blockadehaltung zurück. „Wir wollten nur Aufklärung über Unstimmigkeiten im B-Plan haben.“ Schließlich solle der B-Plan rechtssicher sein, damit nicht später ein Bauherr dagegen klage, so Liebert.

Ohne Entscheidung über Ausgleich kein Verkauf

Wie Bauamtsleitern Martina Hoffmann vom Amt Lubmin aber nochmals deutlich machte, muss eine Ausgleichsmaßnahme vor dem Verkauf der Grundstücke festgelegt sein. Ohne den Tausch in Ökopunkte sei ein Verkauf nicht möglich, um damit die Versiegelung der Grundstücke nicht vorwegzunehmen. Sollte die Gemeindevertretung keine Entscheidung fällen, komme es zu erheblichen Verzögerungen. Bürgermeister Detlef Sadewasser drohte gar mit einem Rücktritt zum Jahresende, sollte die Fraktion „Aktive Bürger“ nicht einlenken. „Wir haben seit der Kommunalwahl nicht einen wichtigen Beschluss umgesetzt“, monierte der Gemeindechef. Statt Sachpolitik stünden persönliche Befindlichkeiten im Vordergrund. „Das muss ich mir nicht antun. Wie alle wissen, bin ich schwer krank.“

Grundstücke für 99 bzw. 106 Euro je Quadratmeter

Dem öffentlichen Druck auf der Gemeindevertretersitzung konnte sich die Fraktion „Aktive Bürger“ nicht entziehen. Mit acht Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde im öffentlichen Teil der Umwandlung der Ausgleichsmaßnahme zugestimmt. Dies wiederum war Voraussetzung dafür, dass im nichtöffentlichen Teil der Weg für den Verkauf freigemacht werden konnte.

Nach Angaben der Gemeinde sollen die Grundstücke für 99 beziehungsweise 106 Euro je Quadratmeter veräußert werden. In der nächsten Bauausschusssitzung soll ein Kriterienkatalog festgelegt werden. Demnach sollen junge Familien, die einen Bezug zur Gemeinde haben, ganz oben auf der Vergabeliste stehen. Zumindest darüber herrscht offenbar Einigkeit unter den Fraktionen. Noch vor der Sommerpause sollen die Grundstücke ausgeschrieben werden.

Von Martina Rathke