Heringsdorf/Zinnowitz/Wolgast

Elisabeth Tillmans hat einen Ruhepuls von gefühlt 180. „Das ist von den Mitarbeitern so egoistisch und skandalös. Die Bahn ist durch Corona tief in die roten Zahlen gerutscht, die Flut in Süddeutschland hat 600 Kilometer Schiene zerstört und jetzt streiken die Lokführer“, sagt die 84-Jährige.

Die OZ trefft die Seniorin am Mittwochvormittag vor dem Heringsdorfer Bahnhof. Sie hat gerade mit der Taxi-Zentrale telefoniert. „Wir wollten mit der Bahn bis Stralsund und von dort weiter nach Hause nach Lüneburg. Nun müssen wir bis Stralsund ein Taxi nehmen“, sagt die Lüneburgerin und kann sich kaum beruhigen: „Streik ist laut Grundgesetz erlaubt, doch muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Hierbei geht es doch nur um interne Machtkämpfe gegen die andere Gewerkschaft“, sagt sie und steigt ins Taxi.

Lokführer fordern bessere Arbeitsbedingungen

Sie ist nicht die einzige Bahnkundin, die vom Streik der Lokführer überrascht wurde. Aufgeregt liefen Menschen über die Bahnhöfe, Mitarbeiter informierten über Alternativen – die auf der Insel leider gering ausfallen. Nur auf den Schienen herrscht Leere. Die Züge der Usedomer Bäderbahn standen am Mittwoch still.

Die Lokführergewerkschaft GDL fordert bessere Arbeitsbedingungen, Lohnerhöhungen von rund 3,2 Prozent und eine Corona-Prämie fürs laufende Jahr. „Mit diesem ersten Signal muss dem Management klar werden, dass mit uns nicht gut Kirschen essen ist“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky in Hinblick auf den ungelösten Tarifkonflikt.

Auf der Homepage der UBB heißt es: „Aufgrund eines Streiks der GDL kommt es am 11. und 12.8. bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen. Auch die Züge auf der Insel Usedom sind betroffen. Ein Schienenersatzverkehr kann nicht angeboten werden.“ Dafür gibt es einen Grund, wie UBB-Geschäftsführer Jörgen Boße erklärt: „Dafür reichen die Kapazitäten gar nicht aus. Außerdem stehen die Busse dann im Stau.“

Schaffner: „Verärgert war kaum einer“

Um 4.30 Uhr fährt normalerweise der erste Zug der UBB von Heringsdorf nach Swinemünde. Für den Kundenbetreuer Nahverkehr (Schaffner), der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, ist das Arbeitsbeginn. „Ich war um die Zeit hier. Weil heute kein Zug fährt, kann ich nicht arbeiten.“ Um 7.30 Uhr seien die ersten Gäste auf dem Bahnhof gewesen. „Die einen wollten einen Ausflug nach Koserow machen, andere nach Peenemünde, um dort mit dem Schiff eine Tour zu unternehmen. Verärgert war kaum einer.“

Gelassen nimmt es auch Gisela Normann aus Heringsdorf, die mit ihrer Schwiegertochter und den beiden Enkelkindern am verwaisten Gleis steht. Sie wollte mit dem Zug um 10 Uhr nach Swinemünde fahren. „Weil es hier keine schönen Spielplätze gibt“, sagt die Insulanerin, die Verständnis für die Lokführer zeigt. Auch ihre Schwiegertochter Laura, die in Vilnius (Litauen) lebt, nimmt die Situation gelassen. „Dann fahren wir einen anderen Tag“, sagt sie.

Fahrgäste nehmen Streik gelassen

Lukas Ptàcek (18) und Anita Dolezalova (17) wollten von Heringsdorf über Züssow und Berlin mit der Bahn nach Prag. Quelle: Henrik Nitzsche

Das müssen nun auch Lukas Ptàcek (18) und Anita Dolezalova (17) aus Prag, die mit dem Zug von Heringsdorf über Züssow und Berlin in die tschechische Metropole fahren wollten. Tickets hatten sie bereits gekauft. Vier Tage Urlaub auf Usedom – mehr war für die Studenten eigentlich nicht drin. „Nun müssen wir eine Nacht länger bleiben und fahren morgen früh mit dem Bus nach Berlin“, sagt Lukas, der es mit Humor nimmt. „Haben wir eben noch einen Strandtag.“

Ihre Tagesplanung mussten auch Jörn Katt und Sonja Pochert ändern. Die beiden Urlauber aus dem Landkreis Cuxhafen wollten eigentlich einen Tag in Heringsdorf verbringen, nun blieben die beiden in Zinnowitz. Zuvor schauten sie online nach anderen Möglichkeiten. „Ein Bus scheint hier nicht zu fahren, auch Uber gibt es hier oben nicht. Ein Taxi ist uns für die Strecke zu teuer“, zählt Sonja Pochert ihre Überlegungen auf. Dass auch die kleine Regionalbahn vom Streik betroffen sei, hätten beide nicht gedacht. Aber das sei nicht so schlimm, sagt Jörn Katt. „Hier ist der Strand bestimmt auch schön.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ohne Auto ist man auf Usedom aufgeschmissen, wenn kein Zug fährt“

Es sei nur ärgerlich, dass der Streik auf Kosten der Nutzer gehe und dadurch, dass auch kein Ersatzverkehr geschaffen wurde, es einen „maximalen Schaden“ gebe, sagt Katt. „Verstehen kann ich die Lokführer natürlich auch, es ist gut und richtig, dass sie sich gewerkschaftlich für ihre Rechte einsetzen.“

„Dann gehen wir eben in Zinnowitz an den Strand“ – die Urlauber Jörn Katt und Sonja Pochert wollten nach Heringsdorf. Den Streik nehmen sie gelassen in Kauf. Quelle: Stefanie Ploch

Familie Meyer stand in der langen Schlange des Info-Schalters am Bahnhof in Zinnowitz. Sie wollten sich informieren, was nun mit ihren gekauften Tickets passiere. Sie hatten eigentlich einen Ausflug nach Ahlbeck geplant, erzählt Papa Philipp. „Und ohne Auto ist man hier scheinbar aufgeschmissen, wenn die Bahn ausfällt“, hat er bemerkt. Aber auch sie zeigen Verständnis, dass die Lokführer streiken – zu diesem Zeitpunkt haben sich fünf Arbeiter in Wolgast versammelt. „Den Job der Mitarbeiterin an der Auskunft möchte ich heute nicht übernehmen. Da sind bestimmt auch einige wütende Menschen dabei und die Frau kann da am wenigsten für“, sagt Luisa Meyer.

Von Henrik Nitzsche und Stefanie Ploch