Lubmin: Greenpeace-Protestaktion gegen russisches Gas an Nord-Stream-Station

Mit einer spektakulären Protestaktion am Anlandepunkt der Nord-Stream-Ostseepipeline in Lubmin hat die Umweltorganisation Greenpeace am Donnerstagmorgen, 24. März, den sofortigen Stopp russischer Gaslieferungen gefordert. Im mit Elektrozäunen gesicherten Strandbereich unmittelbar vor der Anlandestation entrollten etwa 40 Aktivisten ein Banner mit dem Schriftzug „Stop Gas! End War!“.

Angesichts des Leids in der Ukraine müsse Deutschland jede Anstrengung unternehmen, um so schnell wie möglich von Putins blutigem Gas loszukommen, sagt der Energie-Experte von Greenpeace, Gerald Neubauer. Die Einschnitte, die einen schnellstmöglichen Lieferstopp von russischem Erdgas nach Deutschland bedeuten würden, seien nichts verglichen mit dem, was die Menschen in der Ukraine erfahren würden.

Proteste bislang friedlich – Polizei sperrt Zugang

In Brüssel treffen sich heute die Staatschefs der EU und der G7-Industriestaaten, um über ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland zu beraten. Die Landespolizei, verstärkt von Kräften der Bundespolizei, hat den Zugang zu dem Gelände gesperrt. Die Proteste verliefen friedlich, sagte der Polizei-Einsatzleiter Andreas Pantermehl. Von daher gebe es keinen Grund, aktiv in das Geschehen einzugreifen.

Durch die Nord Stream-Trasse fließt seit 2011 russisches Erdgas nach Deutschland. Die Nord Stream AG ist im Gegensatz zur Nord Stream 2 AG keine reine Gazprom-Tochter. An der Pipeline sind neben dem russischen Staatskonzern und Mehrheitseigner auch die westliche Energieunternehmen Wintershall Dea AG , PEG Infrastruktur AG (Eon), N.V. Nederlandse Gasunie und Engie beteiligt.

Von Martina Rathke