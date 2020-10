Lubmin: Sturmflut reißt tausende Kubikmeter Sand weg

Lubmin

Entwurzelte Bäume, abgerissene Bretter an der Seebrücke und abgetragener Sand – die Sturmflut hat in Lubmin sichtbare Spuren hinterlassen. „Wir mussten die Seebrücke sperren lassen, weil die Wassermassen einige Seitenbretter abgerissen haben. Der Schaden ist allerdings beherrschbar. Mit etwa 1000 Euro für Material und Personal lässt sich das gut reparieren“, sagt Bürgermeister Axel Vogt.

Zusätzlicher Sand notwendig

Mit größerer Sorge sieht er hingegen den „erheblichen Teil an Sand“, der durch den Sturm vom Strand fortgespült wurde. „Bei der Bauberatung am Vormittag bestand allerdings große Einigkeit, dass nun zusätzlich einige Tausend Kubikmeter Sand aufgespült werden müssen“, so Vogt. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) hatte vor einigen Wochen begonnen, per Schiff Sand aufzuspülen. 180 000 Kubikmeter Sand waren bislang geplant. „Bereits beim Sturm im Jahr 2017 war Lubmin besonders stark betroffen. Das liegt daran, dass der Greifswalder Bodden wie ein riesengroßer Sack mit einer Öffnung ist. Dadurch steigt der Pegel bei uns viel schneller als andernorts und das Wasser kann nicht so schnell abfließen“, erklärt Axel Vogt.

Sandniveau anheben

Damit der Strand des Seebades für künftige Sturmfluten besser geschützt ist, soll das Sandniveau nun nochmals weiter angehoben werden. „Die Entscheidung trifft das Stalu als Träger der Maßnahme“, sagt Vogt weiter. Er freut sich, dass der Geotextilwall, der ebenfalls in diesem Jahr errichtet wurde, gehalten hat.

Am Mittwoch sei die Feuerwehr mehrfach wegen entwurzelter Bäume im Einsatz gewesen. Am Donnerstag übernehmen Mitarbeiter der Gemeinde die letzten Aufräumarbeiten.

