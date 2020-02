Lubminerin schreibt fünftes Buch: Die unglückliche Liebe mit Mohammed

Lubmin

Monika Strübing wurde in den letzten Jahren zu einer leidenschaftlichen Buchschreiberin. 2014 erschien das Erstlingswerk der 68-jährigen Lubminerin. Es war ein Kinderbuch mit dem Titel „Ich bin Karl“ und hat 147 Seiten. Es geht um den Sohn arbeitsloser Eltern, die sich nicht viel leisten können. Karl verliert deshalb alte Freunde, kann sich aber behaupten und gewinnt neue Freunde, denen es so geht wie ihm. Vergleichbares hat die Autorin im Seebad erlebt. „Ich schreibe Geschichten, die die Menschen bewegen.“ Dabei lässt sie sich von ihrer Umwelt, von den Problemen dort inspirieren.

Ihre Bücher erscheinen im Engelsdorfer Verlag in Leipzig, der auch unbekannten Autoren eine Chance auf Veröffentlichung gibt. Monika Strübing bereitet ihre Werke selbst für den Druck vor. Ohne den Einsatz eigener Mittel geht das nicht. Sie schätze die Zusammenarbeit mit den Leipzigern.

Buch handelt von unglücklicher Liebe

Das neue Buch der Lubminerin hat immerhin über 400 Seiten und trägt den Titel „Das unbegreifliche Schicksal einer wahren Liebe“. Ihr nunmehr fünftes Werk schildert eine unglückliche Geschichte. Dafür lässt sich die Lubminerin von ihrer Dresdner Heimat inspirieren. „Meine Heimat ist für mich Inspiration“, sagt die Schriftstellerin. Ihr Mann sei Greifswalder und habe ihr viele Geschichten erzählt.

In „Das unbegreifliche Schicksal einer wahren Liebe“ geht es um Annegret (Annagreta) und Mohammed in der DDR, er kommt aus Somalia. Beide lernen sich während Annagretas Studium kennen. Für Andersfarbige ist es auch im Arbeiter- und Bauernstaat nicht gerade leicht. Es gibt viele Vorurteile, Konflikte mit Bürgern, mit der Polizei. Die Ordnungswächter wollen, dass sie im Puff arbeitet, um die Freier auszuspionieren.

Eine Vorstellung, die entlarvt, wie über die Liebe mit einem Somali gedacht wird. Am Ende muss das Paar begreifen, dass es in diesem Land keine Zukunft hat. Ein Traum bleibt unerfüllt. Annegret erzählt ihrer Tochter Ronja die Geschichte auf einer Reise nach Dresden.

Autorin studierte Schauspiel

Schon an der Schule hat sich Monika Strübing für Musik, Theater, fürs Rezitieren interessiert und war in Zirkeln, die das zum Thema hatten. Sie hat Schauspiel studiert und anschließend am Theater Eisenach gespielt. Acht Jahre waren es, ehe sie nach einem Streit mit dem Intendanten diese Stadt verließ und zunächst einmal arbeitslos wurde. Bereits damals hat sie gern geschrieben. Veröffentlicht wurde allerdings nichts.

1983 kam sie an die Küste, begann an der Greifswalder Stadtbibliothek als Bibliotheksassistentin und hatte dann einen geregelten Tagesablauf. Viele Jahre später, da war die Wiedervereinigung lange Geschichte, habe ihr eine Ärztin zum Schreiben geraten, um darüber loszuwerden, was sie beschäftige.

Fernstudium – Belletristik

„Das Schreiben hat mir sehr geholfen, viele Dinge klarer zu sehen“, bestätigt die Lubminerin. Außerdem sei es wichtig, etwas mit der Zeit als Rentnerin anzufangen. In einer Zeitschrift entdeckte sie eine Anzeige der Schule des Schreibens. Sie belegte einen Belletristikkurs. Eineinhalb Jahre dauerte das Fernstudium. „Das war eine sehr gute Zeit“, erzählt sie.

Monika Strübing hat in Lubmin auch als Lesepatin gewirkt. Vorlesen, lesen sei ihr in der Zeit der Smartphones und Computerspiele wichtig. Die Fantasie wird durch Bücher angeregt, wenn Abenteuer kindgerecht erzählt werden. Ihr viertes Buch „Wölkine“ hat diesen Anspruch.

Darin reist das Wolkenkind Wölkine mit anderen Wolken fast um die ganze Erde. Das Wolkenkind sieht auf seiner langen Reise Unbekanntes, Überraschendes. Das muss nicht spektakulär sein und bringt Wölkine doch zum Staunen. Wenn ein kleiner Hase eine Mohrrübe stiehlt und sich danach in einer Kuhle versteckt, kann das schon so etwas wie ein Abenteuer sein. Wölkine ist mit ihrer Familie natürlich auch über Vorpommern am Himmel unterwegs.

Monika Strübing: Das unbegreifliche Schicksal einer wahren Liebe, Leipzig 2019, ISBN 978-3-96145-886-8, 22 Euro

Lesen Sie auch:

Von Eckhard Oberdörfer