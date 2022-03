Lühmanndorf

Dieser Brand wird die Feuerwehrleute bis in die Abendstunden beschäftigen: In Lühmanndorf bei Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen brannten zunächst eine Halle auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerkes im Ortsteil Jagdkrug sowie eine Fläche Ödland in der Nähe. Durch den ungünstigen Wind breiteten sich die Flammen jedoch schnell auf den angrenzenden Wald aus.

Der erste Notruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 15.15 Uhr. Am späten Nachmittag standen dann nach Schätzungen bereits vier bis fünf Hektar des Jägerhöfer Waldes in Flammen. Das Gebäude auf dem ehemaligen Betriebsgelände ist bei dem Brand zerstört worden. Die Brandursache ist noch unklar.

Mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Lühmannsdorf, Karlsburg, Züssow, Wolgast, Buddenhagen und Gützkow sind im Einsatz. Die Helfer ließen auch eine Drohne steigen, um den Wald von oben überblicken zu können und weitere Brandherde zu erkennen. Ein Problem ist die Wasserversorgung: 10 000 Liter seien bereits zum Brandort geschafft worden, das werde jedoch nicht reichen, hieß es vor Ort von dem Einsatzleiter.

Mehr als 60 Feuerwehrleute haben am Montag gegen die Flammen in Lühmanndorf (Kreis Vorpommern-Greifswald) gekämpft. Der Einsatz wird bis in die Abendstunden dauern.

Von Cornelia Meerkatz