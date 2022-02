Ahlbeck

Die Zeichen für Ahlbecks Mega-Baustelle stehen auf Endspurt. Im Sommer soll an der Promenade das Hotel „The Breeze“ eröffnet werden. Eine frische Brise können dann diejenigen genießen, die in die exklusive Strandresidenz einziehen – dauerhaft oder als Touristen.

Was Ende 2018 mit dem Abriss der ehemaligen Kaufmännischen Berufsschule begann, steht nun kurz vor der Fertigstellung. „Wir sind inzwischen beim Innenausbau. Die Zimmer werden komplett eingerichtet. Mitte 2022 wollen wir fertig sein“, sagt Dennis Gottschalk, Vertriebsleiter der Berliner Primus Immobilien AG.

Dann stehen auf dem Grundstück zwischen Promenade, Rathen-, Goethe- und Grenzstraße sechs Häuser mit insgesamt 165 Wohnungen. „Bei allen Einheiten handelt es sich um Eigentumswohnungen. 120 stehen für die touristische Nutzung zur Verfügung“, sagt Gottschalk.

90-Quadratmeter-Wohnung für 840 000 Euro

Wer sich den Traum von einer Eigentumswohnung in bester Ostseelage erfüllen will, muss für eine 90 Quadratmeter große Wohnung um die 840 000 Euro zahlen. Beim 180 Quadratmeter großen Penthouse sind die Käufer mit 2,5 bis 3 Millionen Euro dabei. Die 24-Quadratmeter-Wohnung klingt da schon nach einem Schnäppchen: „Da liegen wir bei 115 000 Euro“, so Gottschalk. Und wer sich die 90-Quadratmeter-Luxus-Wohnung mit zwei Schlafzimmern, zwei Bädern, Kamin und Blick aufs Meer für eine Nacht gönnen will, zahlt im Sommer um die 550 Euro, in der Nebensaison 300.

Blick in eine Musterwohnung der Ahlbecker Hotelanlage „The Breeze“ Quelle: Peter Droll

Bis auf zehn Wohnungen seien alle verkauft. „Die Nachfrage ist groß. Ich bin überzeugt, dass auch die letzten Wohnungen noch Käufer finden.“ Die Käufer seien ausschließlich aus Deutschland. Interessenten soll es auch aus der Schweiz gegeben haben, die aber nach zwei Jahren Pandemie und schwieriger Reisebedingungen abgesprungen seien.

Für die stolzen Preise bekommt der Kunde auch einiges geboten, wie Alexander Doerr, Vorstand der Vela Hotel AG, betont. Vela, die schon mehrere Objekte auf Rügen hat, wird die Anlage in Ahlbeck betreiben. „Zum Meerblick und den großzügigen Balkonen, Loggien und Terrassen kommen hochwertige Einbaumöbel, Küchen und in vielen Wohnungen auch Kamin und Sauna“, sagt Doerr.

Tiefgarage auf zwei Ebenen mit 175 Stellplätzen

Die Tiefgarage über zwei Etagen bietet Platz für 175 Fahrzeuge, dazu kommt eine großzügige Wellnesslandschaft. Auf 1000 Quadratmeter gibt es nur einen Steinwurf von der Ostsee entfernt eine Spa-Landschaft mit Schwimmbad, verschiedenen Saunen und Dampfbädern, Erholungsbereichen und Kinderbecken. Noch ist der Bereich Baustelle. „Ich bin sicher, dass das hier in einigen Monaten anders aussieht“, sagt Gottschalk. Der Wellnessbereich soll auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für das geplante Restaurant mit Terrasse an der Promenade.

Eigentlich wollte Primus die Anlage bereits im Sommer des vergangenen Jahres öffnen. „Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Gottschalk. Neben massiven Problemen bei der Materialbeschaffung – „alles was mit Holz und Material zu tun hatte“ – ging das Virus auch nicht an den Bauarbeitern spurlos vorbei. Im November 2020 gab es hier einen Corona-Ausbruch.

„Klar, gegenwärtig ist es schwierig, in der Phase des Innenausbaus immer die notwendigen Abstände einzuhalten. Dafür haben wir nicht mehr so viel Personal auf der Baustelle“, so Gottschalk. In Spitzenzeiten werkelten auf dem Gelände um die 150 Arbeiter. „Gerade in den vergangenen zwölf Monaten gab es auch den einen oder anderen Ausfall bei den Firmen. Immer montags ist das eine Riesenwundertüte“, so der Primus-Vertriebsleiter.

Anlage mit 80 Beschäftigten

Apropos Mitarbeiter: Um die 80 Beschäftigte will Vela bis zum Sommer einstellen. „Ein Drittel der Mitarbeiter haben wir schon. Es gibt viele Bewerbungen. Ich weiß, dass das die größte Herausforderung für uns wird“, so Doerr. In der Vergangenheit hat gerade die Hotelbranche den Weggang vieler Mitarbeiter in andere Branchen beklagt.

Denkmalgeschützte Villa saniert Zum Hotelprojekt gehört im oberen Teil an der Goethestraße auch die denkmalgeschützte Villa Frithjof, die im Baustil der Gründerzeit saniert und rekonstruiert wurde. Hier sind zehn Apartments für die Vermietung und zwei Wohnungen im Dachgeschoss entstanden. Primus investiert in das Gesamtvorhaben rund 80 Millionen Euro.

Doerr ist dennoch zuversichtlich, bis zum Start die Reihen aufgefüllt zu haben. „Wir werden auch polnische Mitarbeiter haben. Aktuell schauen wir aber auch nach Hamburg und Berlin.“ Arbeiten an der Ostsee ist gut und schön, nur wo sollen die Mitarbeiter wohnen? „Wir haben ein Gebäude gekauft und bieten dort Mitarbeiterwohnungen an“, sagt Gottschalk, der für eine Wohneinheit im Erdgeschoss noch keinen Mieter gefunden hat. Sicher ist aber, dass im Bereich der Hotellobby – der Eingang erfolgt von der Rathenaustraße – ein kleiner Lebensmittelladen entstehen soll. Beim Betreiber der exklusiven Anlage am Meer heißt das Geschäft „Edelspäti“.

Dennis Gottschalk (l.) und Alexander Doerr stehen auf dem Balkon einer Wohnung im vordersten Haus. Quelle: Henrik Nitzsche

Von Henrik Nitzsche