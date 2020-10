Rostock

Wo werden neue Fälle von Corona-Infektionen bekannt? Wer muss gerade noch in Quarantäne? Und wo sind die Testergebnisse bereits da? Die zweite Corona-Welle rollt so schnell über Mecklenburg-Vorpommern, dass es schwer fällt den Überblick über das aktuelle Geschehen zu behalten.

Die OSTSEE-ZEITUNG fasst deshalb die aktuellen Entwicklungen vom Wochenende zusammen.

Weitere Infektionen am Güstrower Gymnasium festgestellt

Im Landkreis Rostock sind am Sonnabend insgesamt 15 neue Covid-19-Infektionen festgestellt worden. Allein sieben davon gehören zum aktuellen Güstrower Infektionsgeschehen am John-Brinckman-Gymnasium. Das sind vier Schüler und zwei Lehrkräfte sowie ein weiterer Fall bei einer privaten Geburtstagsfeier, an der auch Schüler teilgenommen haben.

Am John-Brinckman-Gymnasium steigt die Zahl der Infektionen damit auf insgesamt 31. 27 Schüler und vier Lehrkräfte sind demnach nun insgesamt betroffen. Von der Testreihe mit rund 760 Teilnehmern am Donnerstag sind bis zum Sonnabendnachmittag etwa 600 Tests ausgewertet worden. Weitere Ergebnisse werden am Sonntag erwartet.

Pasewalk : Corona an Behindertenwerkstatt und Kita

Neu sind Fälle in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Pasewalk. Hier wurden sechs Personen positiv getestet, heißt es vom Landkreis, die Menschen und die betroffenen Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne. Auch in der Pasewalker Kita „Klinikzwerge“ gab es Kontaktpersonen einer Corona-Infektion. Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 16 Kinder in der Kita Klinikzwerge seien in Quarantäne.

„Ahlbecker Gören“: Weitere Abstriche auf Usedom am Montag

Nach einem positiven Corona-Fall in der Kita „Ahlbecker Gören“ auf Usedom wurde die Einrichtung bereits in der vergangenen Woche geschlossen. Weitere Kinder, Erzieher und Mitarbeiter der Kita werden am Montag durch mobile Corona-Testteams abgestrichen. Bisherige Testergebnisse liegen noch nicht vor. Die Testergebnisse der vergangenen Woche deuten auf keinen größere Verbreitung an den bestehenden Infektionsherden hin.

Vier positive Tests an Grundschule und Kita in Greifswald

Zwei Tests im Zusammenhang mit der Käthe-Kollwitz-Grundschule/ Hort „Abenteuerland“ in Greifswald seien positiv, auch bei der Kita „Kleine Entdecker“ blieb es bei zwei positive Ergebnissen unter allen Getesteten.

Weitere Schulen in Vorpommern-Greifswald von Corona betroffen

An der Grundschule Leopoldshagen war ein Testergebnis positiv, an der Schiller-Schule in Anklam waren es insgesamt vier. An der Haff-Grundschule Ueckermünde befindet sich eine Klasse und ein Lehrer nach einem Positivtest in Quarantäne. Im Sonderpädagogischen Förderzentrum in Eggesin seien eine Klasse und zwei Lehrer bis zum 4. November in Quarantäne geschickt worden.

