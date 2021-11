Schwerin/Insel Rügen

Er ist der „Neue“ für Vorpommern in der Landesregierung. Heiko Miraß (SPD) hat seit vergangener Woche den Posten des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern von Patrick Dahlemann übernommen – und zudem noch den Bereich des östlichen Mecklenburg dazubekommen.

Der 54-Jährige war zuletzt Staatssekretär im Finanzministerium und wohnt mit seiner Familie auf der Insel Rügen. Mit der OSTSEE-ZEITUNG spricht der gebürtige Greifswalder über seine Ansatzpunkte, das Leben auf dem Land und was ihn von seinem Vorgänger unterscheidet.

Guten Morgen, Herr Miraß. Unser Interview findet um 7.30 Uhr statt. Eine normale Arbeitszeit für Sie?

Ja, gegen 7 Uhr bin ich eigentlich immer am Ball, oft aber auch erst mal mit einer Anreise nach Schwerin oder zu einem Termin. Die Fahrzeit ist dann in der Regel auch schon mit Telefonterminen belegt. Auch heute bin ich quasi auf dem Weg nach Anklam, denn dort ist mein Hauptsitz und auch die Geschäftsstelle für die Metropolregion Stettin. Meine insgesamt sieben Mitarbeiter in Anklam habe ich am zweiten Tag im Amt schon kennengelernt, sehr kreativ und engagiert allesamt. Ich freue mich, loszulegen.

Ein Büro in Schwerin in der Staatskanzlei ist auch vorgesehen, welches genau, weiß ich aber noch nicht. In Schwerin ist der Umzug der einzelnen Mitarbeiter in den Ministerien in vollem Gange. Es gibt neue Verantwortungsbereiche und Zuschnitte, das bedeutet eine Menge Bewegung, auch die IT zum Beispiel muss angepasst werden.

Ihr Vorgänger, Patrick Dahlemann, hat nicht nur Lob in seiner Funktion geerntet – vom Gießkannenprinzip und von verspäteten Fördermittelzahlungen war die Rede.

Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich schätze Patrick Dahlemann sehr, er hat losgelegt wie ein „Hans Dampf“ und hat auch viel erreicht. Nie war die Ministerpräsidentin häufiger in Vorpommern, auch die Minister hat er immer wieder hierher geholt und Dinge in Bewegung gebracht. Ich denke da auch an das Format der Scheunentour, bei der Bürgerbeteiligung im ländlichen Raum stattfindet. Das will ich auf jeden Fall fortführen. Man muss auch immer bedenken, dass er mit dieser großen Aufgabe bei Null angefangen hat.

Trotzdem sind Sie ein ganz anderer Typ als Patrick Dahlemann, was wollen Sie anders machen?

Na, erstmal bin ich natürlich ein paar Tage älter und durch meinen beruflichen Werdegang schon von der Arbeit in einer Verwaltung geprägt. Ich hinterfrage Dinge und behalte Zahlen im Blick. Man muss mich erst überzeugen. Zu viel zu versprechen ist nicht meine Art, dafür ist Verlässlichkeit ein Punkt, der mir sehr wichtig ist.

In vierter Generation Rüganer Die Familie von Heiko Miraß lebt bereits in vierter Generation auf Rügen. Geboren und aufgewachsen ist er aber in Greifswald. Dort wurde er auch zum Elektriker ausgebildet, holte sein Abi auf der Abendschule, studierte dann zunächst in Leipzig Soziologie, später dann Volkswirtschaftslehre in Greifswald und Osnabrück (Abschluss: Diplom). Danach wurde er Leiter der Geschäftsstelle Bergen der Arbeitsagentur Stralsund und widmete sich insgesamt 23 Jahre lang der Arbeitsmarktpolitik, zuletzt als Leiter der Arbeitsagentur Greifswald. 2019 wurde er Staatssekretär des Landes-Finanzministeriums. Miraß ist verheiratet, hat zwei Söhne sowie eine Tochter und interessiert sich für Natur und Kultur. „In Swantow organisieren wir seit vielen Jahren eine kleine und feine Sommermusik“, schreibt er auf seiner Homepage. Zudem ist er als Vorstand der Kulturstiftung Rügen seit 2006 aktiv.

Vorpommern ist eine Welt im Kleinen. Verkehr, Soziales, Bildung – wo wollen Sie anpacken?

Zunächst ist die Rolle des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern und das östliche Mecklenburg eine strukturelle. Er ersetzt nicht die vielen Akteure in Kreisen, Städten und Dörfern, die am besten wissen, worauf es inhaltlich ankommt. Meine Aufgabe ist es, zu unterstützen, anzuregen, zu vernetzen und vielleicht bei Konflikten zu moderieren und in Schwerin Türen zu öffnen und wenn nötig Druck zu machen. Ich sitze jede Woche mit den Ministerinnen und Ministern der Landesregierung zusammen und werde die Themen und die Sichtweise des östlichen Landesteils direkt auf den Kabinettstisch packen.

Inhaltlich stehen auf meiner Agenda unsere gemeinsamen Themen hier im Osten des Landes und da geht es natürlich um die Weiterentwicklung des Tourismus und die damit verbundenen Konflikte mit der Natur und mit den Belangen der Einheimischen, die verbesserte Verkehrsanbindung und die Digitalisierung auf dem Land, die Weiterentwicklung der Kooperation mit Polen und die Unterstützung der vielen kleinen Initiativen und Vereine, für die der Vorpommernfonds ein hervorragendes Instrument ist.

Warum hat es Vorpommern überhaupt so schwer?

Vorpommern und der östliche Teil von Mecklenburg haben generell zwei große Herausforderungen, mit denen man umgehen muss. Zum einen die periphere Lage zu den größeren Wirtschaftszentren im Westen von MV, zum anderen auch die weite Entfernung zum Regierungssitz in Schwerin. Nur wenige Menschen in den Ministerien leben privat hier bei uns. Das macht es schwieriger, Menschen mit politischen Entscheidern zusammenzubringen, Ideen und Projekte auf die Beine zu stellen, insbesondere im ländlichen Raum. Dafür bin ich da. Ich möchte wie ein Magnet Themen anziehen, gemeinsam weiterentwickeln und nach Schwerin transportieren und damit positive Entwicklungen auslösen.

Wie würden Sie das Leben in Vorpommern beschreiben?

Vorpommern ist für mich Heimat und der schönste Platz der Welt. Nüchtern betrachtet ist unsere Region aber strukturell sehr unterschiedlich. Es gibt die stark frequentierten touristischen Bereiche mit der „Goldkante“, die Städte mit Universität und Fachhochschule und einer lebendigen Unternehmenslandschaft und guter sozialer und kultureller Infrastruktur. Es gibt aber eben auch gerade im Binnenland viele ländliche Gebiete, in denen nach wie vor zu wenig passiert ist. Die Wege zu den Arbeitsplätzen sind weit und generell ist gerade außerhalb der Städte das Einkommensniveau noch viel zu niedrig.

Auf diese Besonderheiten müssen wir hier vor Ort unser Augenmerk richten, aber das erwarte ich auch von der Wirtschaftsförderung und der Politik des Landes. Eine Entwicklungschance kann hier sicher die Digitalisierung bieten, viele Berufe sind heute von schnellem Internet abhängig. Es muss nicht der eine Großinvestor wie Tesla sein, der sich in der Region Vorpommern niederlässt. Wenn man in vielen Berufen künftig in der Lage ist, seine Arbeit von überall auf der Welt zu machen, warum dann nicht dort, wo man Entspannung mitten in wunderschöner Natur findet und nachts den Sternenhimmel noch sieht?

Weil es an Lebensqualität, Kita und Kultur fehlt?

Sicherlich ist ein Sternenhimmel nicht alles. Aber im Bereich der Hochkultur ist schon einiges zum Beispiel mit dem Theaterpakt, dem Pommerschen Landesmuseum oder auch mit dem Ozeaneum zum Guten gedreht worden. In Anklam entsteht jetzt das Ikareum, in Prora das Bildungs- und Dokumentationszentrum und der Wiederaufbau des Ludwigsburger Schlosses hat begonnen.

Es gibt aber auch viele kleinere Projekte und Initiativen, die wir auch aus dem Vorpommernfonds unterstützen, die auch das kulturelle und soziale Leben auf dem Land sehr viel attraktiver gestaltet haben und das auch noch weiter können. Ich werde mich deshalb in den anstehenden Haushaltsverhandlungen für eine Aufstockung der bisherigen drei Millionen Euro im Jahr einsetzen.

Nun haben wir viel über Entwicklung gesprochen. Bei vielen Menschen in touristischen Regionen ist das ein rotes Tuch. „Es soll so bleiben, wie es ist“, heißt es in einem Lied.

Da ging es um das Großprojekt auf dem Bug auf Rügen, war also auf einen konkreten Fall bezogen. Ich nehme aber schon ein generelles Unbehagen und auch diffuse Angst in der Bevölkerung vor bestimmten Arten von Veränderung wahr, die sich auch in der Gründung sehr vieler Bürgerinitiativen zeigt. Da brodelt etwas, gerade bei Konflikten zwischen Wirtschaft und Tourismus und findet offenbar nicht hinreichend Raum in den Kreistagen oder Gemeindevertretungen.

Diese Willensbildung außerhalb der demokratischen Gremien ist wichtig und gut. Aber man muss auf beiden Seiten auch sehen, dass man keine neuen Schützengräben baut. Nur die eigene Meinung durchdrücken zu wollen, wäre kein guter Stil und hat mit Demokratie nichts zu tun. Ich möchte mich gerne in diese Prozesse moderierend einbringen. Im Tourismus müssen wir uns sicherlich fragen: Was wollen wir und wie viel?

Apropos Tourismus. Ich komme aus Bergen und will an den Strand. Dafür muss ich nicht nur das ÖPNV-Ticket zahlen, sondern auch noch Kurtaxe. Das ärgert viele Vorpommern. Wann hört das endlich auf?

Ich werde die Arbeit am neuen Tourismusgesetz begleiten, da wird es genau um diese Themen gehen. Ein altes Problem ist sicherlich das Kirchturmdenken im Tourismus, wir müssen aber in Regionen denken. Dabei muss auch die Frage gestellt werden, wer für die Kosten des Tourismus aufkommt. Und wer davon profitiert. Mit dem Geld soll nicht nur der Strand X gesäubert werden, sondern die gesamte Region soll davon etwas haben. Hier kann eine geänderte Finanzstruktur Abhilfe schaffen. Es liegt nahe, dass auch diejenigen Unternehmen dafür zahlen müssen, die vom Tourismus profitieren.

Es wurde immer gesagt, Vorpommern fühle sich von Schwerin abgehängt. Das Leben als Anhängsel ist doch auch nicht das Wahre? Wären auch ganz neue Ausrichtungen für Sie denkbar?

Na ja, da habe ich als gebürtiger Vorpommer aber etwas mehr Selbstbewusstsein. Für mich ist entscheidend, dass wir zusammenhalten und uns gut organisieren. Vorpommern hat Besonderheiten, ist landschaftlich besonders schön, die Menschen sind verlässlich und durchsetzungsfähig, aber es gibt eben auch ein paar strukturelle Nachteile. Auf die müssen wir deutlich hinweisen und die Unterstützung einfordern, die wir brauchen. So verstehe ich auch meine Aufgabe.

Wenn mir dann in zehn Jahren die ersten Menschen begegnen, die „Vorpommern“ sagen und das ganze Bundesland meinen, dann sind wir gemeinsam am Ziel. Denn auf die Kurzform „Mecklenburg“ für Mecklenburg-Vorpommern reagiere ich regelrecht allergisch!

Von Anne Ziebarth