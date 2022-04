Nach sieben Tagen Flucht hat Julia Prokopowa mit Schwester und Sohn Schutz in Schlatkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefunden. In ihrer Heimat hatte sich die ehemalige Polizistin ein gutes Leben aufgebaut – bis der Krieg über Nacht begann. Was sie danach erlebte, nahm ihr jede Leichtigkeit.