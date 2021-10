MV lässt Welterbe-Vorstoß Peenemünde fallen: So lautet die Begründung

Schwerin/Peenemünde

Welterbe-Idee Peenemünde adé: Das Land meldet die Denkmallandschaft mit der Nazi-Hinterlassenschaft auf Usedom nicht als Welterbe-Vorschlag nach Berlin. Noch-Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) räumte am gestrigen Abend einen ersten möglichen Konfliktpunkt der künftigen rot-roten Landesregierung ein.

Martins Begründung: Die Gutachter bewerten Peenemünde zwar als welterbetauglich. Sie empfehlen aber, weitere Gespräche mit möglichen Bewerbungspartnern und Opferverbänden zu führen, so Martin gegenüber der OZ.

Oldenburg: Schwesig-Vorschlag „geschichtsverzerrend“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte im Juli den Welterbe-Vorschlag auf den Tisch gelegt, eine Idee, die bei den Linken auf heftige Kritik stieß. Fraktionschefin Simone Oldenburg, jetzt Verhandlungsführerin bei den Schweriner Koalitionsgesprächen, hatte Schwesigs Vorstoß als „geschichtsverzerrend“ bezeichnet. Vor dem historischen Hintergrund Peenemündes verbiete sich ein solches Ansinnen, so ihre Kritik. In den vergangenen Tagen gaben sich Oldenburg und die Staatskanzlei schmallippig. Es liefen Gespräche, hieß es fast wortgleich.

Astronomische Uhr wird gemeldet

Bis Sonntag müssen die Bundesländer ihre Welterbe-Vorschläge an die Kultusministerkonferenz melden. Gesetzt ist die Astronomische Uhr in der Rostocker Marienkirche, hieß es aus dem Ministerium. Aus den Vorschlägen der Länder werden in den kommenden zehn Jahren die deutschen Kandidaten für die internationale Unesco-Bewerbung ausgewählt.

Bereits vor zehn Jahren war der damalige Kultusminister Henry Tesch (CDU) mit Peenemünde gescheitert. Er wollte die Heeresversuchsanstalt, in der die Nazis unter strengster Geheimhaltung die V2-Raketenwaffen entwickelten, zusammen mit den Weltraumbahnhöfen Baikonur und Huntsville auf die Welterbeliste bringen – ein Vorstoß, der auf massive Kritik stieß und den der damalige Ministerpräsident Erwin Sellering einkassierte.

Enttäuschung in der Gemeinde Peenemünde

Schwesig hatte ihren Vorschlag im Sommer damit begründet, dass der Welterbe-Status zu einer fokussierten Wahrnehmung und weiteren Aufarbeitung der historischen Verantwortung zwingen würde. „Nicht nur die schönen und unbelasteten Orte sollten zum Weltkulturerbe gehören, sondern auch Orte, die uns herausfordern, mit der Verantwortung umzugehen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch dieser Ansatz provozierte Widerstand: Mit Opferverbänden sei nicht gesprochen worden, Peenemünde sei ein „Täterort“ und deshalb als Welterbe-Stätte ungeeignet. Unterstützung für die Schwesig-Idee kam vom früheren Museumschef Dirk Zache und von der Gemeinde, die erst am Dienstagabend einen entsprechenden Beschluss fasste. „Wir müssen die Entscheidung jetzt erst einmal sacken lassen“, sagte Bürgermeister Rainer Barthelmes.

Von Martina Rathke