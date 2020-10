MV plant Ausnahmen für Sportler aus Risikogebieten

Rostock/Heringsdorf

So schnell wie sich das sportliche Geschehen in Mecklenburg-Vorpommern nach den sportartenübergreifenden Saisonabbrüchen wieder erholt hat, so schnell stand die Fortsetzung vieler Spielzeiten nun wieder auf der Kippe. Der Grund: die gestiegenen Corona-Fallzahlen in Berlin und der damit einhergehende Status eines Corona-Risikogebietes für die Hauptstadt.

Am späten Donnerstagabend reagierte die Landesregierung in Schwerin auf die festgestellte Virus-Inzidenz und entschied, die Ein- und Rückreise aus Risikogebieten nach MV neu zu gestalten. Demnach gelte nach wie vor eine 14-tägige Quarantäne für Personen, die aus einem Gebiet einreisen, in dem in den letzten sieben Tagen die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner höher als 50 ist. Berlin hatte diesen Wert am Donnerstag überschritten.

Die von Gesundheitsminister Harry Glawe unterschriebene Verfügung regelt nun zusätzlich einige Ausnahmefälle für Berufsgruppen, die ein- und ausreisen können, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen. Sportler waren in diesem Zusammenhang bisher nicht erwähnt.

Handballer aus Corona-Hotspot Berlin reisen nach MV

Für Verwirrung sorgte daher die Ankündigung des Handball-Drittligisten HC Empor Rostock vom Freitag, am Sonntag wie geplant die Reserve der Füchse Berlin empfangen zu wollen. Der Verein hat seinen Sitz im zentral gelegenen Berliner Stadtteil Kreuzberg, die zweite Mannschaft trägt ihre Heimspiele in der Lilli-Henoch-Halle im Bezirk Alt-Hohenschönhausen aus. Via Facebook ließ Empor verlauten, dass die Begegnung stattfinden werde. „Der Innenminister hat uns dies soeben telefonisch bestätigt“, berief sich der Verein dabei auf Landes-Innenminister Lorenz Caffier.

Etwa zeitgleich verkündete der Handball-Oberligist HSV Insel Usedom, sein Heimspiel am Sonnabend gegen den Berliner TV 1850 nicht stattfinden lassen zu wollen. „Diese Entscheidung haben wir gemeinsam mit der Gemeinde Heringsdorf und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gefällt“, sagte HSV-Geschäftsführer Nico Heidenreich. Dass der HC Empor am anderen Ende des Landes sein Match stattfinden lassen könne, sei ihm unverständlich.

Doch keine „Extra-Wurst“ für Profis

„Ich habe mit Herrn Woitendorf (Geschäftsführer des Landestourismusverbandes und Vereinsvorsitzender des HC Empor, Anm. d. A.) aus anderen Gründen telefoniert und ihm nebenbei erzählt, dass das Kabinett plant, Sportveranstaltungen am Freitagabend in den Ausnahmenkatalog der Verfügung zu integrieren“, erklärte Innenminister Lorenz Caffier, der vor 2006 selbst noch als Sportminister des Landes fungierte, gegenüber der OZ.

Ein Update, dass die Verfügung am Freitagabend erhalten solle, würde es Profi- und Amateursportlern gleichermaßen ermöglichen, Partien entweder selbst in Risikogebieten zu bestreiten oder Mannschaften aus solchen zu empfangen. „Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass der HC Empor eine Sonderbehandlung bekommt“, so Caffier weiter.

Ausnahmen greifen nicht überall

Für Heidenreich und die Mannschaft des HSV Insel Usedom kommen die Neuerungen – falls sie denn genau so eintreten – zu spät. „Das Spiel gegen den BTV ist durch den Staffelleiter bereits abgesetzt“, informierte der HSV-Geschäftsführer.

Auch für die Zukunft sieht er schwarz hinsichtlich weiterer Ansetzungen mit Teams aus Risikogebieten. Denn auch wenn das Ausnahmen-Update beschlossen wird, greifen die entsprechenden Regelungen nicht überall gleichermaßen. „In Heringsdorf dürfen sich beispielsweise nicht einmal Tagesgäste aus diesen Gegenden aufhalten. In anderen Gemeinden ist das anders geregelt. Aber wir werden somit auch weiterhin Schwierigkeiten haben – egal was in Schwerin entschieden wird.“

Das liege auch daran, dass immer noch fraglich sei, wie risikobehaftet die kommenden Ausnahme-Regelungen sein werden. „Ich denke nicht, dass man hier in Heringsdorf das Risiko einer Infektionswelle eingehen wird. Die Regeln werden hier so strikt bleiben“, ist sich Heidenreich sicher.

