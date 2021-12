Mädchen geben Hinweis: So konnte Polizei in Wolgast einen Gesuchten schnappen

Wolgast

Zwei Mädchen haben in Wolgast den entscheidenden Hinweis gegeben, so dass die Polizei einen gesuchten Mann festnehmen konnte. Zwei Zivilfahnder und zwei Polizeibeamte waren am Dienstag in der Wolgaster Pestalozzistraße im Einsatz, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Gegen einen 53-jährigen Mann aus Polen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor, weil er zur Hauptverhandlung (u. a. wegen Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz) nicht erschienen ist.

Da auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür niemand öffnete, wurde kurzerhand ein Schlüsseldienst um Unterstützung gebeten. Nach dem Öffnen der Wohnungstür wurde der Gesuchte nicht angetroffen, jedoch bemerkten die Beamten Schuheindruckspuren im Schnee auf dem Balkon.

Als einer der Polizisten über die Brüstung schaute, nahm er zwei Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahren auf der Rasenfläche wahr, die verschmitzt mit dem Zeigefinger in Richtung des Nachbarbalkons zeigten. Der Gesuchte war auf den Nachbarbalkon – 5. Etage! – geflohen und versteckte sich unter einem Wäscheständer. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Als Dankeschön gab es für die Mädels von der Polizei einen Teddy als Kuscheltier.

Von Henrik Nitzsche