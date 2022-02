Mädelswochenende auf Usedom: Darum haben sich zwei Urlauberinnen verfahren

Bansin

„Lange hatten wir uns auf ein Mädelswochenende Ü60 auf Usedom gefreut, auch die Sturmankündigungen hielten uns nicht ab zu reisen“, schreibt Sabine Drabsch in einem Leserbrief an die Ostsee-Zeitung. Das Wochenende, an dem Sturmtief „Nadja“ über Norddeutschland hinweg zog, zog es auch sie und ihre Freundin auf die Insel. Sie berichtet von einem Ausflug, der nicht ganz nach Plan lief. Zumindest stellte der Sturm kein Hindernis dar. „Denn wir wussten ja, dass wir wohlbehütet in einem „wetterfesten“ Hotel am Strand logieren werden.“

Usedom ist nicht unbekannt für Sabine Drabsch, die in Brandenburg in der Uckermark zu Hause ist. Mit den Kindern habe sie viele Sommerurlaube in Ückeritz verbracht, stand mit Wohnmobil an der Kirche in Heringsdorf und war mit dem Rad von Peenemünde bis Swinemünde unterwegs. Der Entschluss also: „Wir fahren ohne Navi.“ Ob das die richtige Entscheidung war?

Bockwurst in Ferdinandshof ist ein Muss

Bei sonnigem Wetter, doch kühlem Wind, so beschreibt es die Leserin, hielten sie zunächst in Ferdinandshof. „Traditionell genießen wir hier die Anklamer Bockwurst und heiße Schokolade, diese Bockwurst ist der Hit auf jeder Usedom-Reise“, beschreibt sie.

Flugs umgingen sie Anklam. „Unsere gemeinsame Heimat aus Schulzeiten, vorbei an den Häusern von Onkel und Tanten in Relzow, Mellenthin.“ An der Ampelkreuzung kurz Stopp. Rechts nach Heringsdorf, Ahlbeck, links nach Ückeritz, Koserow. „Aber nach Bansin? Liegt doch neben Heringsdorf“, weiß die Frau und war verwundert. „Aber vorher standen Bansin und Ückeritz auf gemeinsamem Richtungswegweiser – also links abbiegen auf B111 und schon sind wir in Ückeritz.“ Die falsche Richtung also. Die Schilder führte die Gruppe auf die falsche Spur.

Gratis Peeling für die Haut

Doch kein Problem für die „Mädels Ü60“. Umgekehrt und ins Hotel eingecheckt. „Wir erlebten drei herrliche Tage mit allen Wettern.“ Zunächst hätten sie sich gewundert, dass keine hohen Wellen am Strand zu sehen gewesen sei. „Herr Kreibohm klärt auf: Sturm anfangs aus Süd-West, also ablandig“, schreibt sie in ihrem Leserbrief.

„Erst am Sonntag bei unserer Strandwanderung hatte der Wind auf Nordwest gedreht , wir wanderten wieder bei Sonnenschein, hohen Wellen und Wasser weit über die Rettungstürme hinaus und gratis Peeling für unsere Haut!“ Ihr Fazit: ein Ostseeurlaub„ taugt“ bei jedem Wetter, „so sagten übrigens auch unsere Gastgeber im Dezember in Österreich.“

Von sp