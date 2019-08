Zinnowitz

Die erkrankten Sportler aus der Zinnowitzer Sportschule reisen gerade wieder in ihre Heimat nach Sachsen und Thüringen ab. In der Nacht zu Donnerstag infizierten sich 62 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem Magen-Darm-Infekt in der Herberge. Nach dem Großeinsatz in der Nacht kamen noch fünf Erkrankte dazu.

Jetzt steht die Ursache fest: Noro-Viren. Das teilte ein Sprecher des Kreises der OZ am Sonnabend mit. Von den Erkrankten habe man Abstriche genommen und ausgewertet. Damit können verunreinigtes Essen oder Trinkwasser als Ursachen ausgeschlossen werden.

Von Hannes Ewert