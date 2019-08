Ückeritz

Am späten Samstagnachmittag rückte die Feuerwehr in Ückeritz zu einem Einsatz in die Bahnhofstraße aus. Dort brannte die Magnetspule eines Ückeritzer Shuttlebusses. Der Schaden beläuft laut Polizei auf 1500 Euro, verletzt wurde niemand. Neben der Ückeritzer Feuerwehr wurden ihre Kollegen aus Loddin und Koserow alarmiert. Die Koserower brauchten gar nicht erst ausrücken, da das Feuer schnell erloschen war.

Danach ging es für die Ückeritzer zurück ins Gerätehaus. Dort warteten schon etliche Besucher am Grill, denn die Feuerwehr feierte mit Einwohnern und Gästen das Feuerwehrfest.

Hannes Ewert