Pudagla

Ende Juli, da haben die Pudaglaer normalerweise schon viele Besucher an ihrer Bockwindmühle begrüßt. In Pandemiezeiten ist das anders. Da dauert es bis zum 24. Juli, ehe die rührigen Mitglieder des Mühlenvereins die erste Veranstaltung durchführen können. „Wir laden ein zum Mühlentag“, sagt Vereinsvorsitzende Grit Holz.

Wenn die Gäste in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr zur Mühle kommen, können sie zugleich gratulieren – der Mühlenverein wird nämlich 20 Jahre alt und will mit dem Tag das Jubiläum auch feiern. „Nicht so groß wie geplant, dennoch freuen wir uns, endlich wieder Besucher hier zu haben“, sagt Grit Holz und zählt auf, was an dem Tag geplant ist.

Nach Möglichkeit soll Korn gemahlen werden. „Für Kinder haben wir eine alte römische Handmühle da. An verschiedenen Ständen gibt es Kunsthandwerk und Bioprodukte“, kündigt die Vorsitzende an. Brot aus dem Lehmbackofen gibt es auch. Allerdings nur zur Verkostung, was heißt, dass die Besucher auf ihr Brot mit Schmalz nicht verzichten müssen. Ganze Brote werden aber nicht verkauft. Für Musik sorgt die Usedomer Band „Hagstone“, die Country und Irish Folk bietet. „Um 15 Uhr erwarten wir die Line Dance Company aus Kölpinsee.“

Damit auch alles am kommenden Wochenende klappt, haben die Pudaglaer einen holländischen Mühlenbauer vor Ort gehabt, der das Wahrzeichen des Ortes, deren Standort in der Ortschronik von Pudagla 1673 zum ersten Mal erwähnt wurde, auf Herz und Nieren geprüft hat. 2019 hatte die Mühle für rund 50 000 Euro eine neue Kreuzschwelle aus Eiche bekommen.

Apropos Investitionen: Einen Geburtstagswunsch haben die Pudaglaer noch: „Wir wollen unser Zelt auf dem Gelände durch eine feste Mühlenscheune ersetzen. Seit März liegt die Bauvoranfrage beim Kreis“, sagt Grit Holz, um einen weiteren Wunsch zu formulieren: „Wir sind gerademal noch zwölf Mitglieder, von denen nicht mehr alle aktiv sein können. Wir brauchen dringend Nachwuchs, die sich für Mühlentechnik interessieren. Vielleicht kommt der eine oder andere zum Mühlentag.“

Von Henrik Nitzsche