Wolgast

Im Kinderdorfhaus „Leuchtfeuer“ in Wolgast-Mahlzow ist in den vergangenen Monaten eine Menge passiert. „In allen Bereichen wurden die Bäder erneuert. Die defekte Abwasseranlage war wieder in Ordnung zu bringen und neue Fußbodenbeläge zu verlegen“, informiert Anika Hauschild vom Albert-Schweitzer-Familienwerk MV in Wolgast, das die Einrichtung betreibt. „Auch die Zimmer für die Jungs, der Freizeitraum und das Wohnzimmer wurden neu eingerichtet. Im kommenden Jahr sollen die Mädchen-Zimmer folgen.“

Dank einer Spende vonseiten der Hansegas GmbH in Höhe von 3000 Euro können demnächst auch die in die Jahre gekommenen Spielgeräte auf dem Hof gegen neue getauscht werden. Am Donnerstag überbrachte Hansegas-Betriebsratschefin Bärbel Eichenbrot der Einrichtung, in der aktuell sechs Kinder von den Kinderdorfeltern Jörg und Nadine Deutschmann betreut werden, einen Scheck über 3000 Euro. „Im vergangenen Jahr konnte wegen der Corona-Pandemie kein Betriebsfest stattfinden. Für uns stand sofort fest, dass wir das Budget stattdessen für wohltätige Zwecke verwenden möchten“, erklärte die Überbringerin.

Anika Hauschild bedankte sich bei Hansegas für die großzügige Zuwendung. „Die neuen Spielgeräte“, so teilte sie mit, „werden in der Werkstatt der CJD-Produktionsschule in Wolgast für uns angefertigt.“ Auch Nadine Deutschmann freute sich über die Finanzspritze. Die aus Lutherstadt Wittenberg stammenden Kinderdorfeltern wohnen seit Mai 2020 mit den ihnen anvertrauten Schützlingen und ihren eigenen zwei Kindern in dem Objekt an der Straße der Freundschaft und haben sich in Wolgast laut eigenem Bekunden gut eingelebt.

Schüler verfügen noch immer nicht über Laptops

„Unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie haben wir viel Zeit mit den Kindern zu Hause verbracht. Dadurch sind wir in relativ kurzer Zeit gut zusammengewachsen“, schildert Nadine Deutschmann.

„Die Situation sorgte insgesamt in unseren Einrichtungen für eine Entschleunigung“, ergänzte Anika Hauschild. Andererseits habe Corona den zu betreuenden Kindern auch eine Menge abverlangt. „So war zum Beispiel der persönliche Kontakt zu ihren Ursprungsfamilien zeitweise untersagt. Manche Kinder haben acht bis zwölf Wochen lang ihre Familien nicht gesehen“, so Hauschild. Da sei es ein Glück gewesen, dass wenigstens via WhatsApp Nachrichten von Angesicht zu Angesicht hätten ausgetauscht werden können. Das Albert-Schweitzer-Familienwerk MV kümmere sich aktuell um insgesamt 32 Kinder und Jugendliche.

Während des Distanzunterrichts sei im Wesentlichen Unterrichtsmaterial in Papierform bearbeitet worden, erzählt Kinderdorfmutter Nadine Deutschmann weiter. Ohnehin seien die Schulen noch immer nicht in der Lage, alle entsprechend bedürftigen Schüler mit einem Laptop auszustatten, damit der Lernstoff auch via Internet vermittelt werden könnte. Im Kinderdorfhaus „Leuchtfeuer“ existiere nach wie vor lediglich ein Kinder-PC.

Von Tom Schröter