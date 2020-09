Wolgast

Im Wolgaster Ortsteil Mahlzow rumort es. Seitdem es offizielle Pläne gibt, südlich der Mahlzower Straße ein kleines Wohngebiet anzusiedeln, fürchten Anwohner um die dörfliche Idylle, die sich in ihrem Wohnquartier etwas abseits des Usedomer Touristentrubels bisher erhalten hat. Mit einer Petition wenden sich 36 Unterzeichner gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35 „ Wohngebiet südlich der Mahlzower Straße“, die am 17. Juni von der Stadtvertretung beschlossen wurde.

Das Plangebiet, das eine Größe von etwa 0,45 Hektar hat, befindet sich südlich der Mahlzower Straße und östlich der Straße Am Peeneufer. Südlich grenzt es an das Gleis der Usedomer Bäderbahn. Nach Angaben der Stadtverwaltung möchte der Antragsteller auf dem Areal vier bis fünf Doppelhäuser mit jeweils zwei Vollgeschossen (Erdgeschoss und Dachgeschoss) errichten. Die Erschließung des geplanten, im Außenbereich liegenden Wohngebietes soll über die Mahlzower Straße, vorbei am östlichen Giebel des Wohnhauses Nr. 23, erfolgen.

„Massiver Eingriff in das untere Dorf“

Die Errichtung der Häuser stelle „einen massiven Eingriff in das untere Dorf von Mahlzow“ dar und bedeute eine empfindliche Störung des bestehenden Wohnensembles, heißt es in der Petition mit Verweis auf die schützenswerte Natur im betreffenden ufernahen Bereich am Peenestrom. Auch machen die Kritiker auf das tägliche, mit einer Umsetzung des Vorhabens zu erwartende wachsende Verkehrsaufkommen aufmerksam. Dieses würde „sich drastisch auf etwa 40 Autos zusätzlich erhöhen“. Hinzu käme die Lärmbelästigung.

Da die Mahlzower Straße nur vier Meter breit sei, sei der Begegnungsverkehr schon jetzt schwierig. Zudem fehle ein Bürgersteig. „Sehr viele Radfahrer sind hier unterwegs und auch die Kinder spielen noch auf der Straße“, wird gemahnt. Für körperlich gehandicapte sowie ältere Anlieger wäre eine Zunahme des Autoverkehrs mit zusätzlichen Gefahren verbunden.

Auf Widerspruch stoßen außerdem die Größenordnung sowie die mögliche Nutzung der geplanten Doppelhäuser. Erst in jüngerer Zeit sei im Unterdorf der Bau eines zweigeschossigen Einfamilienhauses abgelehnt worden mit der Begründung, dass ein Zweigeschosser nicht in das Dorfbild passe. Der Bauherr habe daher wohl oder übel umplanen müssen.

Kritiker lehnen Ferienwohnungen ab

Was die spätere Nutzung der geplanten Neubauten angeht, möchten die Unterzeichner der Petition eine Vermarktung als Ferienwohnungen ausgeschlossen wissen. „Hiervon hat die Insel doch schon mehr als genug“, argumentieren sie. „Und es wird doch auch schon öffentlich von Gemeinden, Bürgermeistern und Kurdirektoren der Insel darauf hingewiesen und an Einhalt und Vernunft appelliert.“

Die verkehrstechnische Erschließung des Wohngebiets soll über die Mahlzower Straße, vorbei am östlichen Giebel des Wohnhauses Mahlzower Straße 23 (rotes Haus im Hintergrund) erfolgen. Quelle: Tom Schröter

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 35 wurde Mitte Juli dieses Jahres im Amtsboten des Amtes Am Peenestrom bekanntgemacht. Das B-Plan-Verfahren befinde sich derzeit noch in einem sehr frühen Stadium, informiert Ulrike Knoll, Leiterin des Fachbereiches Bauen und Stadtentwicklung. Am Montag beschäftigt sich die Stadtvertretung während ihrer Sitzung um 18.30 Uhr im Saal des Sportforums mit der Mahlzower Petition.

