Karlshagen/Zinnowitz

Traditionell zum Start in den Mai wurden in zwei Seebädern auf Usedom Maibäume aufgestellt. Leider gab es wegen der Corona-Pandemie so gut wie keine Zuschauer. Maibäume für Karlshagen und Zinnowitz. Dennoch ließen sich in Karlshagen und Zinnowitz die Initiatoren die gute Laune nicht verderben.

In Karlshagen waren es die Mitglieder der Fraktion Bürger für Karlshagen, die ordentlich Muckis beim Aufstellen zeigten. Aber ohne Hilfe ging es dann doch nicht, denn beim Transport und Aufstellen unterstützten die Mitarbeiter des Eigenbetriebes tatkräftig.

Den Baum mit Ring gestaltete das Team vom Jugend- und Vereinshaus. Nun hoffen alle Beteiligten, dass im kommenden Jahr dann nach zweijähriger Pause das Baubaumaufstellen wieder mit der gewohnten fröhlichen Rahmenveranstaltung durchgeführt werden kann.

Bunte Bände am Maibaum in Zinnowitz

Auch im Ostseebad Zinnowitz wehen wieder bunte Bänder am Maibaum. Aufgestellt wurde er durch die Freiwillige Feuerwehr des Ortes. Ganz professionell haben die Kameraden den Baum auf den Seebrückenvorplatz getragen, auch hier leider schon das zweite Jahr in Folge unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Lediglich der eine oder andere Spaziergänger schaute interessiert zu.

Zur Galerie Im Ostseebad Zinnowitz auf Usedom wehen wieder bunte Bänder am Maibaum. Aufgestellt wurde er durch die Freiwillige Feuerwehr des Ortes.

Nun fehlen nur noch die für den Wonnemonat Mai sonst üblichen Temperaturen – denn trotz Sonnenstrahlen kam das Thermometer nur knapp über die zehn Grad.

Von Cornelia Meerkatz