Maibaum steht trotz Corona: Zinnowitzer Feuerwehr schickt Gruß an ihre Einwohner

Zinnowitz

Keine Zuschauer, keine Gulaschkanone und kein Applaus: In diesem Jahr war das Aufstellen des Maibaumes in Zinnowitz anders als gewohnt. Wegen der weltweiten Corona-Pandemie fallen auch solch kleine Events wie das Aufstellen des Maibaumes aus.

Normalerweise würden hunderte Menschen gegen Mittag den Seebrückenvorplatz säumen, es gibt eine Ansprache des Bürgermeisters an die Einheimischen und Gäste, überall wird auf den Wonnemonat Mai angestoßen und die Feuerwehr würde vor den Augen hunderte Neugieriger den Baum aufstellen. Ein Akt, der in dem Ostseebad und überall anders Tradition hat.

Anzeige

Auszeichnung der Feuerwehr

Auch wenn das große Fest zum Aufstellen des Maibaumes ins Wasser fiel, stellte die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Zinnowitz trotzdem den Baum auf. „Wir wollen damit einen Gruß an die Zinnowitzer senden“, so Wehrführer Kai Goyer.

Weitere OZ+ Artikel

Im festlichen Rahmen werden normalerweise Kameraden der Feuerwehr für ihr Ehrenamt ausgezeichnet. Auch dieser Akt fiel ebenfalls aus. „In diesem Jahr gibt es dennoch Beförderungen“, so Kai Goyer. Somit wird Christine Stübe mit Wirkung vom 24. Januar in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Zinnowitz aufgenommen. Und Edelgard Moegelin wird für ihre 50 Jahre lange Mitgliedschaft in der Feuerwehr vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern geehrt.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Hannes Ewert