Malerhose statt Badehose: Großreinemachen in der Ahlbecker Ostseetherme

Matjesfilet mit Kartoffelrösti für 6,90 Euro oder Schnitzel mit Rahmchampis und Pommes für 8,90 Euro – was auf der Tafel beim Bistro als Tagesgericht steht, dürfte bei dem einen oder anderen Handwerker schon für Appetit sorgen. Doch Essen gibt es in der Ahlbecker Ostseetherme nicht. Selbst ein frisch gebrühter Kaffee ist nicht drin – „in Corona-Zeiten ist das nicht erlaubt“, sagt Michael Kempe, technischer Leiter der Therme.

Die Einrichtung hat seit November keinen Gast mehr gesehen. Besucher dürften sich gegenwärtig hier auch nicht wohlfühlen, denn in den meisten Becken wurde der Stöpsel gezogen. Leitern und Farbeimer stehen auf dem Boden. Malerhose statt Badehose – noch bis Ende der Woche haben die Handwerker mit Wartungs-, Reparatur- und Verschönerungsarbeiten zu tun. Viele Bereiche sind jetzt Baustelle.

Wie beispielsweise das Bewegungs- und Therapiebecken, in dem die vier Mitarbeiter der Firma Odenwald-Pool hinter einem großen Sichtschutz hantieren. Sanierung durch Neubeschichtung heißt der Auftrag für die Hessen. Sie sind zum dritten Mal in der Therme. Diesmal widmen sie sich dem Becken mit einer Wasserfläche von knapp über 100 Quadratmeter. Hier gibt es sonst bei molligen 33 Grad Wassertemperatur Kurse. Bei dem Staub und Lärm mag daran aber derzeit niemand denken. „Der alte Belag kommt runter und wird komplett durch einen neuen ersetzt. An einigen Stellen war es undicht, was die Statik der Therme angreift“, sagt Kempe.

Feuerwehrrot für die Felsenrutsche

Vom Therapiebecken geht es in den Ruhebereich der Saunen, wo Staubsauger zu hören sind. Mitarbeiter der Neubrandenburger Firma Bogdol wurden für die Hausreinigung engagiert. Das fängt bei den Fußböden an und hört bei den Fenstern und den Glaskuppeln auf. Das Quartett muss auf den Abstand achten – Frank Wergin nicht. Der Maler der Zinnowitzer Firma Dede ist allein im 250 Quadratmeter großen Becken mit der „berühmten“ Felsenrutsche. An einigen Stellen hat die Farbe gelitten, deshalb trägt der Insulaner neues Feuerwehrrot auf.

Bis Ende der Woche sollen die Handwerker fertig sein. Dann käme eigentlich das Gesundheitsamt, um Wasserproben aus den Becken zu nehmen und den Badebetrieb freizugeben. Geht nicht. Coronabedingt bleibt die Einrichtung nämlich weiterhin geschlossen. „An dem Freitag vor der Eröffnung ging es immer richtig rund. Diesmal können wir das alles in Ruhe machen“, gewinnt Kempe dem Ganzen etwas Positives ab.

„Ich rechne erst Pfingsten mit der Eröffnung. Wenn es zu Ostern wird, umso besser“, meint Thermenchefin Daniela Stridde. Wegen der Pandemie sind diesmal viel weniger Mitarbeiter vor Ort, um bei den laufenden Arbeiten zu helfen. Bis auf den Therapiebereich, der auch weiterhin geöffnet hat, sind alle anderen Kollegen in Kurzarbeit.

2020: Fünf Monate geschlossen

Die meisten kennen das – 2020 war die Therme bereits gut fünf Monate dicht. „Uns fehlen im vergangenen Jahr fast 70 000 Besucher im Vergleich zu 2019. Das ist eine Katastrophe“, sagt Daniela Stridde. Dabei hatte das Jahr mit einem leichten Plus in den Monaten Januar und Februar begonnen. Hinzu kam, dass bei der Wiedereröffnung die Bäder mit großen Beschränkungen aufmachen durften. „Bei uns hieß das, bei 230 Besuchern ist Feierabend“, sagt die Thermenchefin.

Ob die Corona-Schutzmaßnahmen bei einer Wiedereröffnung neuen Regelungen angepasst werden müssen, weiß sie nicht. „Wenn wir wieder aufmachen, dürfte es nicht so chaotisch werden wie im Juni. Inzwischen haben wir Erfahrung, wenn es um Corona-Schutzmaßnahmen geht.“ Das gilt beispielsweise auch bei Kursen – 20 Teilnehmer könnten es im großen Becken pro Kurs mit genügend Abstand sein.

Wenn nach so einer langen Pause ein Haus wieder öffnet, will es dem Gast etwas Neues bieten. „Können wir“, sagt die Chefin. Im Eingangsbereich wird derzeit ein Info-Terminal montiert. „Der Besucher bekommt dort alle Informationen zur Therme. Das reicht bis zu freien Massageterminen. Damit wollen wir den Beratungsbedarf an den Schaltern verringern“, so Daniela Stridde.

Von Henrik Nitzsche