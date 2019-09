Manege frei in der Wolgaster Kita „Anne Frank“

Wolgast

Am Mittwoch ging in der Wolgaster DRK-Kindertagesstätte „ Anne Frank“ das diesjährige Hoffest über die Bühne – oder besser gesagt durch die Manege. Denn: Die große Party mit Kindern, Erziehern, Eltern und Großeltern stand diesmal unter dem Motto: „Zirkus“.

Die Gastgeber hatten sich entsprechend in Schale geworfen und erwarteten die Besucher in bunten Kostümen mit einem sehenswerten Programm. Nacheinander schlüpften die Mädchen und Jungen in die Rolle von Tänzern, Jongleuren und sogar Dressurpferden und vollführten allerlei künstlerische Einlagen, die vom Publikum natürlich mit Beifall belohnt wurden.

Die Kita-Kinder zeigten zunächst einige Zirkusnummern und ernteten dafür Beifall von den Zuschauern. Quelle: Tom Schröter

Dann konnten sich die kleinen und großen Gäste an diversen Stationen ausprobieren. Hier wurden Tiermasken kreiert, dort Topfstelzen und Jo-Jo’s gebastelt. Junge Handwerker verwandelten Naturholz unter anderem in fantastische Figuren. Andere jonglierten mit Tellern, Bällen oder Diabolos oder ließen es sich bei Kakao und Kuchen gut gehen. Zur Freude aller Besucher hatte Erzieherin Anja Brauns zwei Ponys mitgebracht, auf denen Mitglieder einer Voltigiergruppe des Reitvereins Wusterhusen Kostproben ihres Könnens zeigten.

Wer wollte, konnte auf den Ponys „Tracy“ (i.B.) und „Vitaly“ eine Runde auf dem großen Hof der Kita drehen. Quelle: Tom Schröter

Die DRK-Kita „ Anne Frank“ verfügt über insgesamt 240 Plätze, von denen derzeit etwa 200 besetzt sind, wie Leiterin Angela Kellermann berichtete. Es existieren sieben Krippen- und zehn Kindergarten-Gruppen (inklusive Integrationsgruppen) sowie eine Hortgruppe. „Jetzt, so kurz nach dem Schulanfang, haben wir stets mehrere freie Plätze, die nun nach und nach wieder belegt werden“, erklärte die Leiterin. Das Kita-Team, das die Mädchen und Jungen rundum betreut, zählt insgesamt 28 Personen.

Von Tom Schröter