„Manipulativ und perfide: Sechseinhalb Jahre Haft für Greifswalder wegen Kindesmissbrauchs

Eine 16-Jährige aus Süddeutschland nimmt Ende 2019 all ihren Mut zusammen und geht zur Polizei, um ihren Vater wegen sexuellen Missbrauchs anzuzeigen. In seiner Wohnung in der Greifswalder Südstadt soll er sich über Jahre nicht nur an ihr, sondern auch an einem siebenjähriges Mädchen vergangen haben – so der schwerwiegende Vorwurf. Wenige Tage darauf stürmt das SEK die Wohnung des mutmaßlichen Reichsbürgers, nimmt ihn fest, stößt auf eine Drogenplantage im Schlafzimmer und sichert Beweismittel.

„Er galt als kleiner Hero“

Am Freitag verurteilte das Landgericht Stralsund den 43-Jährigen nun wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Haft von sechs Jahren und sechs Monaten. In insgesamt neun Fällen, von denen das Gericht zwei als Versuch wertete, habe er sich an den beiden Mädchen vergangen: mit Sexspielzeug, mit seinen eigenen Händen. Er zwang sie zum Oralverkehr, zum Tragen von Reizwäsche – nicht mit Gewalt, sondern auf manipulative und perfide Art, in dem er sich das Vertrauen der beiden und der Mutter des siebenjährigen Mädchens erschlich, wie es Richterin Birgit Lange-Klepsch in ihrem Urteil formulierte. „Er galt als kleiner Hero.“ Er erwies sich als großzügig und klug, als einfühlsam, so hatten es die beiden Mädchen wie auch Mutter der Siebenjährigen und eine Bekannte in ihren Aussagen berichtet. „Er hat das Vertrauen beider Kinder schamlos ausgenutzt und damit erhebliche Schäden ausgelöst“, so die Richterin. Seiner Tochter habe ihr eingeredet, dass sie schlafwandle und eine zweite Persönlichkeit habe.

Täter glaubt an eine Verschwörung

Der Mann, ein ehemaliger Gleisbauer, nahm den Urteilsspruch äußerlich regungslos hin. Zu den Tatvorwürfen und den detailreichen Aussagen der Opfer, die die Zuhörer fassungslos machten, hatte er im Prozess geschwiegen, glaubte gar an eine Verschwörung. „Es gibt kein Komplott“, so Lange-Klepsch. „Die differenzierten Aussagen der beiden Mädchen, die sich nicht kannten, haben so viele Paralellen aufgewiesen, dass wir sie für wahr halten.“

Betteln um Zuneigung

Dem Gericht lagen zwar keine Videos oder Fotoaufnahmen, dafür aber ein umfangreicher Chat-Verkehr zwischen Vater und Tochter vor. Darin bettelte er regelrecht um die Zuneigung seiner Tochter, die er in unregelmäßigen Abständen sah. „Ich bin dein Diener. Ich werde handzahm sein“, so seine Worte. Über das Verhältnis zu dem jüngeren Mädchen schrieb er seiner Tochter: „Sie möchte am liebsten mit mir nur knutschen, will mich heiraten.“ Die 16-Jährige flehte ihren Vater an, die Finger von dem Mädchen zu lassen. Im Frühjahr 2019 brach sie den Kontakt zu ihrem Vater ab. Das Urteil will der 43-Jährige nicht akzeptieren. Sein Verteidiger René Neumeister kündigte nach dem Urteilsspruch Revision an. „Mein Mandant sagt, dass er unschuldig ist.“

Pädophilie nicht immer eine psychiatrische Störung

Der psychiatrische Gutachter Stefan Orlob diagnostizierte bei dem Täter keine Pädophilie im Sinne einer psychiatrischen Störung. Er sei auch an erwachsenen Frauen interessiert, habe mit diesen Beziehungen geführt, so der Gutachter. Dennoch würden pädophile Straftaten auch durch Täter begangen, die keine pädophile Störung haben. Dieser Täteranteil sei nicht niedrig. „Diese Männer gehen meist manipulativ und weniger mit Gewalt vor, machen ihre Opfer gefügig, indem sie Vertrauen herstellen beispielsweise über Aufklärungsgespräche“, so Orlob. Ein Verhaltensmuster, das laut den Aussagen der Kinder, ganz zum Täter passt.

Netzwerk: Ein Prozent der Männer hat pädophile Neigung

Nach Angaben des bundesweiten Netzwerks „Kein Täter werden“, das mit einem Büro in Stralsund auch in Mecklenburg-Vorpommern vertreten ist, haben etwa ein Prozent der männlichen Bevölkerung pädophile Neigungen. Pädophilie sei keinesfalls mit sexuellem Kindesmissbrauch gleichzusetzen, betonen die Experten. Aber eine solche Neigung könne einem Missbrauch vorausgehen. Deswegen sei eine Verhaltenskontrolle unerlässlich. Die Experten in Stralsund vermitteln Männern, die pädophile Neigungen verspüren, Verhaltensstrategien, die es ihnen ermöglichen, die sexuellen Impulse gegenüber Kindern effektiv zu kontrollieren.

Bislang fehlt dem Greifswalder die Einsicht in seine Taten. Mit einer Aussage hätte er den beiden Mädchen, denen er immer wieder gestand, dass er sie liebe und alles für sie tun würde, den belastenden Gang vor das Gericht ersparen können.

Albträume und Flashbacks

Die 16-jährige Tochter des Mannes nimmt in ihrer süddeutschen Heimatstadt inzwischen psychiatrische Hilfe in Anspruch. „Es geht meiner Mandantin nicht gut“, sagt ihre Anwältin Claudia Meng. „Das Urteil wird ihr für einen kurzen Moment Befriedigung bringen, aber die Taten werden für immer Teil ihres Lebens bleiben.“ Die Jugendliche hatte von Albträumen berichtet, von Flashbacks, von Problemen im Umgang mit gleichaltrigen Sexualpartnern. Der Anwalt der Siebenjährigen, Christian Miraß, erstritt für die inzwischen Neunjährige ein Schmerzensgeld in Höhe von 5000 Euro. Seinen Angaben zufolge war das Mädchen bislang nicht in psychiatrischer Betreuung. „Ich werde es der Mutter nun nochmals empfehlen.“

Von Martina Rathke