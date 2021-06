Zempin

Die Polizei sucht derzeit nach Günter Schmidt (70) aus Zempin auf der Insel Usedom. Der Rentner wird den Beamten zufolge seit dem 22. Juni um 19 Uhr vermisst. Er ist örtlich und zeitlich nicht orientiert. Wie die Polizei weiter mitteilte, führten die Fahndungsmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Neben zusätzlichen Kräften der umliegenden Polizeireviere sowie der Wasserschutzpolizei sind auch ein Hubschrauber und ein Fährtensuchhund im Einsatz.

Der Polizeihund konnte in Zempin eine Fährte aufnehmen und lief in Richtung Koserow. Den Beamten zufolge verlor der Hund jedoch die Spur. Die Polizei such nun Zeugen, die den Mann in diesem Bereich gesehen haben – und weitere Angaben zu seinem Aufenthaltsort oder der Richtung, in die er gegangen ist, machen können.

So sieht der Mann aus

Herr Schmidt ist laut Polizei ungefähr 1,60 Meter groß, von normaler Statur und trägt eine Brille. Bekleidet ist der Vermisste mit einem roten T-Shirt, einer kurzen grauen Stoffhose, grauen Socken und schwarzen Sandalen.

Die Polizei sucht derzeit nach Günter Schmidt (70) aus Zempin auf der Insel Usedom. Quelle: Polizei

Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Heringsdorf unter 038378/279 224 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle und die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Auch am heutigen Tage wird die Polizei zusätzliche Maßnahmen ergreifen und weiterhin nach dem Mann suchen.

