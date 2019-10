Wolgast

Als die Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens und eine Ärztin am Dienstagnachmittag eine Leiche aus einem Haus in der Sandbergstraße in Wolgast bergen wollten, schauten sie nicht schlecht: Mannshohe Berge von Müll und Fäkalien machten es ihnen unmöglich an den Leichnam heranzukommen. Sie riefen die Feuerw...