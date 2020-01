Bansin

Ein 35 Jahre alter Autofahrer wurde am Montagvormittag bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizeiinspektion in Anklam mitteilt, befuhr er mit seinem VW Sharan den Kastanienring in Bansin und kam –vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme –nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann ins Greifswalder Klinikum. Bei dem Verkehrsunfall entstand laut Polizei ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 20000 Euro.

Von OZ