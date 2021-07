Liepen

Zu einem Unfall mit zwei schwer Verletzten kam es am Sonnabend. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 43-Jähriger auf der B110 aus Jarmen kommend in Richtung Anklam. In einer langgezogenen Linkskurve in Liepen verlor er die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen einen Baum. Der Mann und seine 33 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein dreijähriges Kind, das ebenfalls im Auto saß, wurde nicht verletzt.

Von RND