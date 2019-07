Wolgast

Schier unglaubliche Szenen spielten sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Wolgaster Schusterstraße ab. Ein offenbar gesundheitlich beeinträchtiger und polizeibekannter Mann, welcher in letzter Zeit auch schon die Anwohner in der Wolgaster Heberleinstraße regelrecht terrorisierte, raste am Abend völlig aus. Von einem Bauunternehmen zerschlug er zunächst die Seiten-und Frontscheiben zweier Transporter, anschließend machte er sich am Wohnhaus zu schaffen. Er beschädigte laut Einsatzprotokoll zwei Briefkästen. Er schlug alle Scheiben im unteren Bereich des Wohnhauses mit einem Spaten und einer Forke ein und stach die Forke anschließend durch das Fenster.

Ein 37-Jähriger rastete am Sonntagabend in Wolgast aus. Er hatte gesundheitliche Probleme und wurde danach medizinisch betreut.

Die alarmierten Polizeibeamten überwältigten den Täter und führten ihn der Dienststelle in Wolgast zu. Personen wurden offensichtlich nicht verletzt.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Mann wurde anschließend medizinisch betreut.

Hannes Ewert