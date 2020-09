Mann stürzt unter Drogeneinfluss mit einem Mofa in Wolgast

Wolgast

Ein 29 Jahre alter Mann kam am Dienstagnachmittag mit dem Gesetz in Konflikt. Mit einem Mofa war er auf der Breiten Straße in Richtung B 111 unterwegs. Während der Fahrt touchierte er einen Bordstein und kam mitsamt seinen Mofa zu Fall. Die Polizisten der Bereitschaftspolizei stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. „Zudem stand der Fahrer unter Betäubungsmittel“, so die Polizei.

Mit diesem Mofa war der 29-Jähriger unterwegs. Quelle: Tilo Wallrodt

Das Mofa erlitt durch den Sturz leichte Schäden. Der Fahrer erlitt Schürfwunden –unter anderem am Knie.

Von Hannes Ewert