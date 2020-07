Mann tritt brutal auf Möwe in Wolgast ein: So geht es dem Tier

Wolgast

Gute Nachricht von den Tierrettern aus Greifswald: Die Möwe, die am 18. Juli, von einem 50-jährigem Mann in Wolgast so doll getreten wurde, dass sie schwer verletzte am Boden liegen blieb, ist wohl auf.

Klaus Kraft von der Tierrettung teilte mit, dass der Gesundheitszustand der Möwe zunächst nichts Gutes erahnen ließ. Wie später nach einer ersten Untersuchung durch den Tierarzt festgestellt wurde, erlitt die Möwe glücklicherweise keine Brüche und keine inneren Verletzungen. „Aber sie hat sich tatsächlich wieder erholt und ist mittlerweile wieder ,frech wie Oskar’“, sagte Kraft am Telefon.

Gegen den Tatverdächtigen leiteten die Wolgaster Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Von Tilo Wallrodt