Marco Fien ist neuer Hoteldirektor des „Ahlbecker Hof“ auf Usedom

Ahlbeck

Der in Hamburg geborene Marco Fien (59) ist neuer Hoteldirektor im Seetelhotels „Ahlbecker Hof“. Seine berufliche Laufbahn begann in seiner Heimatstadt, wo Marco Fien nach dem Abitur im Renaissance Hotel Hamburg zum Hotelfachmann ausgebildet wurde. Von dort zog es ihn in die große, weite Welt mit Stationen in London, Dubai, Istanbul, Prag, Beirut, Almaty, Moskau und St. Petersburg. Bevor Marco Fien nach 35 Jahren wieder nach Deutschland zurückkehrte, eröffnete er 2019 das Hilton Tashkent City in der Hauptstadt Uzbekistans.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der neuen Herausforderung bei den Seetelhotels blickt Marco Fien mit Freude entgegen: „Einen Hotelklassiker wie den Ahlbecker Hof leiten zu dürfen, ist für mich etwas sehr Besonderes. Das beeindruckende Familienunternehmen hat mich sehr herzlich empfangen und gemeinsam mit meinem Team werde ich das Haus so führen, dass unsere Gäste sich bei uns sehr wohlfühlen. Die perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne zu finden, ist ein erklärtes Ziel.“

Von OZ