Margot Käßmann liest in Wolgast

Wolgast

Am 29. September um 19 Uhr ist die Theologin und ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Margot Käßmann, zu Gast in der Wolgaster St. Petri-Kirche. Dort liest sie aus ihrem Buch „Schöne Aussichten auf die besten Jahre“ und ist auf Wunsch auch zum Signieren bereit. In dem Buch geht es um Fragen wie „Worauf kann ich mich freuen?“, „Welche Schwierigkeiten gilt es zu meistern?“ und „Was stärkt mich auf meinem Weg?“. Der Eintritt kostet 18 Euro, wobei der Erlös der Sanierung der Kirchenorgel zugute kommt. Kartenvorbestellungen sind möglich in der Buchhandlung Marco Müller, Lange Straße 17/18 (Telefon 0 38 36/20 36 03).

Von Tom Schröter