Marika ist die neue Insel-Influencerin von Usedom

Die Gewinnerin des UTG-Ideenwettbewerbs steht fest: Marika Borowski setzte sich mit ihrer Idee, auf „ Marikas Inselblog“ als offizielle Inselbloggerin authentisch über die Insel zu berichten, gegen sieben weitere Bewerber durch. Sie selbst bezeichnet sich als Micro-Influencerin. Heißt, dass sie verhältnismäßig viel Aufwand für ihre Seite betreibt, aber (noch) nicht über ein Millionenpublikum verfügt. Die Jury überzeugte vor allem das Engagement und die Leidenschaft, mit der Marika Borowski ihren Inselblog betreibt. Das Projekt wird in die Marketingplanung der UTG für das Jahr 2021 aufgenommen.

Fast täglich sechs Stunden Arbeit mit dem „ Marikas Inselblog “

Die 37-jährige Lassanerin lebt seit 20 Jahren auf der Insel und entdeckte vor zwei Jahren ihre Leidenschaft zum „bloggen“. Fast täglich setzt sie die Insel in ihrer Freizeit in Szene. „Da kommen schon sechs Stunden Arbeit am Tag zusammen“, erzählt die gelernte Hotelkauffrau, die hauptberuflich als Salesmanagerin in einem Hotel auf der Insel arbeitet.

„Danke für das Engagement“

„Wir sind von der Idee einer authentischen Insel-Bloggerin sehr angetan und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so UTG-Chef Michael Steuer. „Wir sind überzeugt, dass Usedom vom dem besonders glaubwürdigen Content einer Insulanerin profitieren wird. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Partnern, die sich im Rahmen des Ideenwettbewerbs engagiert und ihre vielfältigen Ideen eingebracht haben.“

Viele Genussthemen und Lieblingsecken

Als Micro-Influencerin möchte Marika Borowski ihre Follower auf „ Marikas Inselblog“ gedanklich aus dem Alltag abholen und sie auf ihre Usedom-Reise entführen. Mit viel Herzblut schreibt sie über Genussthemen, verrät ihre Lieblingsecken und beschreibt das ganz besondere Usedom-Gefühl.

Bei der Jurysitzung konnten die Teilnehmer ihre Vorschläge präsentieren und die Fragen der Jurymitglieder beantworten. Die Jury setzte sich aus Mitgliedern des UTG-Marketingbeirats zusammen, in dem Marketingexperten der Kurverwaltungen, Beherbergungsbetriebe und Freizeitanbieter vertreten sind. Bewertet wurden die eingereichten Konzepte nach den Kriterien Innovation, Qualität, Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

