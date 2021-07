Maritime Romantik auf der „Weissen Düne“

Weiße Segel im Sommerwind, die untergehende Sonne und ein majestätisch dahingleitendes Schiff – solcherart romantische Sommerträume lassen sich unter anderem mit der „Weissen Düne“ von Jane und Detlef Bothe verwirklichen, die in den Gewässern rund um Usedom unterwegs ist.

Das Schiff, dass seinen Liegeplatz in Wolgast hat, lädt am Freitag um 16 Uhr zu einem ganz besonderen Törn – einer dreieinhalbstündigen kulinarischen Fahrt – ein. Von Peenemünde aus geht es hinaus auf den Bodden Richtung Rügen. Eingeladen wird zur Verkostung verschiedenster Biere aus der Störtebecker-Brauerei Stralsund. Damit der Magen auch was Handfestes geboten bekommt, wird an Bord des Segelschiffes ein leckeres Begleitmenü gekocht.

Außerdem gibt es viel Wissenswertes zum Schiff zu erfahren und das außergewöhnliche Schiff selbst zu entdecken. Noch sind Plätze zu haben. Interessenten können die Tour unter www.weisse-duene.com buchen. Kapitänin Jane Bothe verspricht ein unvergessliches maritimes Erlebnis.

Von Cornelia Meerkatz