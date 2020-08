Markus Maria Profitlich will Zuschauer in Vorpommern begeistern

Königswinter/Zinnowitz

Mit Gastspielen von Markus Maria Profitlich biegt das erschwerte, aber dennoch hochklassige diesjährige Theater-Sommerprogramm der Vorpommerschen Landesbühne auf die Zielgerade ein. Und das mit einem Comedian allererster Güte, in mehrfacher Hinsicht einem Schwergewicht der Unterhaltungsbranche, dessen Gags auf den Punkt geschrieben und so auch exakt platziert werden. Nach Vorpommern reist der geborene Bonner und gelernte Schreiner vom Jahrgang 1960 mit einem Best-of-Programm aus dreieinhalb Jahrzehnten Komik, Schauspielerei und Improvisation an. Dass sein Name dem Wortsinn nach wahrscheinlich von „profitbringend bzw. vorteilhaft“ stammt, darf er also am Wochenende in Sachen Humor passend zur Marke „Mensch Markus“ ein weiteres Mal nachweisen.

Profitlich mache Parkinson-Erkrankung im Jahr 2018 öffentlich

Seinen Durchbruch bei einem Millionenpublikum hat das selbsternannte „Schwergewicht der Comedy“ vor allem mit der SAT 1 –Wochenshow von 2002 bis 2007, unter anderem an der Seite von Anke Engelke, Ingolf Lück und Bastian Pastewka geschafft. Seine gelegentlich auch unter der Gürtellinie angesiedelten Gags wurden rasch Kult, so dass ihn seine große Anhängerschaft bis heute auch beim Wechsel auf kleine Bühnen und in bescheidenere Formate treu begleitet hat. Freilich hängt die Neuorientierung auch mit einer Parkinsonerkrankung zusammen, die der Ehemann und Vater von zwei Töchtern im Jahr 2018 öffentlich gemacht hat. Den Spaß an lustvoller Wortakrobatik und schräger Mimik konnte allerdings auch dies dem dreifachen Deutschen Comedypreisträger nicht nehmen.

Rückschau auf 35 Bühnenjahre

Daher freut er sich ganz besonders, nun endlich wieder auf richtigen Bühnen auftreten zu dürfen. „Zuletzt habe ich drei Termine in Autokinos gemacht, aber das ist grausam, wenn Du gegen eine Blechwand spielst“, berichtet er von extremen Erfahrungen. „Das mache ich nicht mehr“, versichert Profitlich. Er müsse sehen und hören, wie seine Gags beim Publikum ankommen, Gelächter auslösen oder womöglich sogar mit Zurufen quittiert werden. Das brauche er als Künstler ganz existenziell. Seine Programm der Rückschau auf 35 Bühnenjahre umschreibt er selbst mit „albern bis skurril“. Für die Auftritte im Nordosten hat er sogar extra eine neue Nummer geschrieben. Aktualität trifft also auf Tradition. Seinen Wechsel von der TV-Kamera zur Kleinkunstbühne mit direktem Zuschauerkontakt hat Profitlich bewusst vollzogen. Und er sei auch endgültig, nicht zuletzt, um noch möglichst viele Jahre aktiv bleiben zu können. Die damit korrespondierende Nähe mache ihm enorm viel Spaß. Und soweit man in Rezensionen und Facebook-Einträgen nachvollziehen kann, auch den Gästen der Shows.

„Ich bin und bleibe eine rote Socke“

Usedom hat der Entertainer übrigens schon kurz nach der Wende mal besucht, sein Motorrad über die Inselstraßen gelenkt. Jetzt will er sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, um die Sonnenregion mit dem tollen Image etwas näher kennenzulernen und hier und da mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Sicher gibt es dann auch politische Themen zu besprechen, denn Profitlich war langjähriges SPD-Mitglied und unterstützt die Sozialdemokraten auch heute noch – obwohl ohne Parteibuch. „Ich bin und bleibe eine rote Socke, auch wenn mir manchmal scheint, die SPD ist nur das kleinere Übel“, beschreibt er seine Haltung. Was er vom Kanzlerkandidat Scholz halte? Er könne was und habe Format. „Aber ein bisschen moderner kann er gerne noch werden.“

Auftritte:

Samstag: Nikolaikirche Anklam; Sonntag: Ostsee-Bühne Zinnowitz und Montag Kaiserbädersaal Heringsdorf; Beginn jeweils 19.30 Uhr; Tickets unter 03971 / 2688800 sowie Restkarten an der Abendkasse

