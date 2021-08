Martin Frydnes: Darum war dieser Norweger auf Usedom

Im Tross der Volleyballerinnen des Bundesligateams vom SSC Palmberg Schwerin ragt der gebürtige Norweger Martin Frydnes mit einer Größe von 2,02 Metern noch heraus. Früher war er in seiner Heimat aktiver Volleyballer. Nach einer Trainertätigkeit bei der Junioren-Nationalmannschaft zog es ihn vor drei Jahren in unsere Landeshauptstadt. Im Trainerteam des zwölf Spielerinnen umfassenden Kaders ist er für viele Bereiche, wie Analyse, Zuspiel oder Angriffsgestaltung zuständig.

„Mit diesen engagierten und hoch motivierten Spielerinnen zu trainieren, bereitet mir große Freude. Im Trainingslager in Zinnowitz haben wir einen weiteren Schritt in der Vorbereitung auf die neue Saison gemacht. Wenn sich dann auch die erhofften Erfolge einstellen, sich das harte Training auszahlt, macht es mich glücklich“, sagt er. Inzwischen ist er längst in Schwerin heimisch geworden, hat mit seiner Hanna die Frau fürs Leben gefunden. Der quirlige Sohn Luca (5) macht das Glück perfekt.

Von Gert Nitzsche