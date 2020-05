Maskennäherin überrascht Heringsdorfer Ostseeknirpse

Heringsdorf

Die Geschichte begann mit einer Spendenaktion, die Marina Lingk, Mitarbeiterin der Ahlbecker Touristinfo, vor einigen Wochen ins Leben gerufen hatte. Sie wollte helfen und schneiderte, wie viele andere fleißige Hobbynäherinnen, Mundschutzmasken für einen guten Zweck.

Zu ihrer Seite stand das Ehepaar Christel und Olaf Saß aus der „Wäschestube“ in der Heringsdorfer Friedensstraße. Wunderschöne Muster von traditionellen Firmen waren aufgrund jahrelanger Verbindungen vorrätig. Der Bedarf war groß und so entstanden nützliche, aber auch sehr schöne Masken, die unentgeltlich in ihrem Geschäft abgeholt werden konnten. Viele Bürger der Gemeinde Heringsdorf bedankten sich mit einer Spende. So entstand der Gedanke: „Nähen für die Großen-Spenden für die Kleinen“.

Am Mittwoch war es dann soweit: Mit der schönen Summe von 325 Euro aus 200 hergestellten Masken und vielen anderen kleinen Geschenken sowie einigen Masken ging es zur Kindertagesstätte der Volkssolidarität „Heringsdorfer Ostseeknirpse“. Strahlende Gesichter warteten schon auf den Überraschungsgast. Es wurde gemeinsam getanzt und aus dem neuen Märchenbuch auf Wunsch der Fünf- und Sechsjährigen die Geschichte von Schneewittchen vorgetragen. Das kannten die meisten Kinder der Gruppe von Erzieherin Heike Weiser. In einem vielstimmigen Chor erklang: „Frau Königin, sie sind die Schönste hier im Land. Aber Schneewittchen hinter den sieben Bergen ist tausend mal schöner als Sie“.

„Ich war echt begeistert, wie die Kinder beim Lesen zuhörten und mitmachten“, so die gute Fee. Kita-Leiterin Ricarda Knötzel hatte die Kinder gefragt, was mit dem Geld passieren sollte? Emilia meinte, dass man das Geld teilen könnte, Julian und Merlin wollten ihre Kita neu streichen bzw. anbauen und aufstocken. Neues Spielzeug sollte nicht gekauft werden.

Von Gert Nitzsche