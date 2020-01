Massive Gewalt: Medizinerin findet bei Leonie viele unbehandelte Verletzungen

Neubrandenburg

Die sechs Jahre alte Leonie aus Torgelow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat in ihrem jungen Leben bereits mehrfach massive Gewalt erfahren. Im Mord-Prozess zum Tod des Mädchens sind am Freitag vor dem Landgericht in Neubrandenburg weitere erschreckende Details bekannt geworden.

Die Rechtsmedizinerin führte anhand von Bildern von Leichenschau und Obduktion aus, dass Leonie neben den aktuellen Verletzungen, die zum Tode führten, zahlreiche ältere Verletzungen aufwies. So waren mehrere Rippen und das Schlüsselbein schon mal gebrochen gewesen, der Ober- und Unterkiefer sei abgerissen gewesen und es gab eine Verletzung im Bauchraum.

Zur Galerie Die Todesursache und den Tathergang der Sechsjährigen soll ab Dienstag der Prozess gegen den Stiefvater am Landgericht Neubrandenburg klären.

Alle genannten Verletzungen seien nicht ärztlich versorgt gewesen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sie durch stumpfe Gewalteinwirkungen, etwa durch massive Tritte und Fausthiebe, verursacht wurden.

Eine weitere Aussage der Expertin: Leonie hatte laut der Medizinerin auffallend dünnes Haar, die Kopfhaut sei an mehreren Stellen abgelöst gewesen. Dies, so die Rechtsmedizinerin, deute auf regelmäßiges gewaltsames Zerren und Ziehen an den Haaren hin.

Das Mädchen war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Dem 28-jährigen Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Die Anklage beschuldigt ihn, das Mädchen in Torgelow mehrfach derart misshandelt zu haben, dass es an den Folgen starb.

Von Juliane Schultz